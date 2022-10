Liebe Leserinnen und Leser,

erstmals erscheint auch das Basismodell eines iPhones in 6,7 Zoll, verzichtet aber auf viele Neuerungen der Pro-Modelle. Unser Test klärt über die Stärken und Schwächen des 1.000 Euro Smartphones auf.

SpaceX-Chef Elon Musk kämpft sich mit umstrittenen Äußerungen gleich in zwei Meldungen: einmal geht er in eine Online-Diskussion mit dem Russland-kritischen Ex-Schachweltmeister Garri Kasparov und dann gilt es noch seine ausgesprochene Absicht zu erklären, wie er Twitter in eine "App für alles" umwandeln will.

In unserer Webwatch-Reihe zu den Bundespräsidenten-Kandidaten haben wir heute Michael Brunner und Heinrich Staudinger im Visier, in Sachen Gaming präsentieren wir erste Screenshots des kommenden Rennspiels "Need for Speed: Unbound".

iPhone 14 Plus im Test: Das neue Apple-Smartphone fällt vor allem durch die Größe auf

Michael Brunner, der Kandidat der Impfgegner, bleibt lieber offline

Heinrich Staudinger: Der unfreiwillige Social-Web-Wahlkampf des Waldviertler Schusters

Ukraine-Krieg: Regimekritiker Kasparow wirft Musk "Kreml-Propaganda" vor

Everything App "X": Musk will Twitter in eine "App für alles" verwandeln

Gaming-Markt legt um 62 Prozent zu: Zocken ist ein Lifestyle, keine Nische

"Unbound": Kult-Rennspielserie "Need for Speed" kehrt zurück