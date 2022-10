Max Stiegl mit den Namensgebern des Lokals, den Eseln Stanko und Tito. Foto: Stiegl

Über ein neues Projekt von Max Stiegl gemeinsam mit Hotelière Helena Ramsbacher im ehemaligen Drei-Hauben-Lokal Das Spittelberg in Wien wusste man schon länger Bescheid, was es genau werden würde, aber nicht. Niederschwelliger sollte es sein, weniger Fine Dining, so viel wurde verraten.

Nun ist eröffnet, und zwar als Balkanlokal: Das Stanko + Tito ist im vorderen Bereich als klassischer Balkangrill mit Cevapcici und Pleskavica konzipiert. Der hintere Teil wird als Gastwirtschaft mit traditioneller jugoslawischer Küche geführt: "Wie bei Oma Milka, nur besser", schreibt Stiegl auf Instagram und empfiehlt den zukünftigen Gästen, dass sie am besten gemeinsam für den ganzen Tisch bestellen und dann teilen sollten.

Das neue Lokal ist Balkangrill und Gasthaus in einem. Foto: Gerhard Wasserbauer

Cevapcici ab 11.30 Uhr

Streetfood in Form des Fladenbrots Lepinja mit diversen Füllungen wie Cevapcici, Sarma, Spanferkel oder Seewinkler Gemüse gibt es bereits ab 11.30 Uhr, preislich bewegt man sich zwischen acht und 9,50 Euro.

Das Abendessen startet um 17.30 Uhr, die Tische am Abend werden zweimal vergeben. Das teuerste Gericht Pašticada, ein Rinderbraten, kommt auf 22 Euro, der Großteil bewegt sich zwischen zwölf und 15 Euro.

Max Stiegl hält mit seinem Gut Purbach vier Gault-&-Millau-Hauben, gemeinsam mit Helena Ramsbacher bespielt er auch den Knappenhof in Reichenau an der Rax. (ped, 7.10.2022)