Zum dritten und letzten Mal in diesem Jahr veranstaltet Steam mit dem Next Fest eine Demo-Party, die sich sehen lassen kann. Noch bis Montag können hunderte Demoversionen auf der Vertriebsplattform für Spiele kostenlos ausprobiert werden. Das einwöchige Event buhlte bislang aber auch wieder mit zahlreichen Chats und Livestreams um die Aufmerksamkeit der Spielerinnen und Spieler.

Die Highlights der diesjährigen Oktober-Ausgabe waren nicht schwer auszumachen. Wer sich die Wartezeit auf "Diablo 4" verkürzen möchte, findet in "Undecember" einen unterhaltsamen Spin der gleichen Spieleformel. Der Soulslike-Titel "Asterigos: Curse of the Stars" verspricht eine attraktive Herausforderung, altbekannte mythologische Gewänder sind hier stilistisch neu aufgemotzt. Der Hype um die Mittelalter-Simulation "Manor Lords" nimmt weiterhin Fahrt auf, und Warhammer-Fans können mit "Warpforge" einen Vorgeschmack darauf bekommen, wie sich der neue Deckbuilder im 40K-Universum anfühlen wird. Nachfolgend eine Auswahl der interessantesten Titel. Manche davon erscheinen bereits kurz nach dem Event in der Vollversion.

"Undecember"

UNDECEMBER

Das nächste "echte" Diablo erscheint erst nächstes Jahr (hoffentlich), bis dahin kann man sich auch schon ein wenig in "Undecember" austoben. Aus isometrischer Perspektive lässt man die übermächtige Wut des Protagonisten auf endlose Wellen von Monstern und Untoten prallen, ganz ohne Klassensystem. Ob das Spiel nach dem Release am 12. Oktober nicht nur Free-to-Play, sondern auch Pay-to-Win ist, wird sich allerdings erst zeigen müssen.

"Asterigos: Curse of the Stars"

Bereits am 11. Oktober erscheint das bunteste Soulslike, das Spielerinnen und Spielern seit längerem in den Bildschirm gesprungen sein dürfte. Warum also nicht schon mal ausprobieren, was "Asterigo: Curse of the Stars" auf dem Kasten hat? Müsste man das Action-Rollenspiel vergleichen, könnte man es durchaus als "Immortals Fenyx Rising" auf Steroiden bezeichnen. Parallelen zu "Dark Souls" lassen sich allenfalls in der Spielanlage finden, der Schwierigkeitsgrad ist auswählbar und moderat.

"Inkulinati"

Auf mittelalterlichen Manuskripten entfaltet sich mit "Inkulinati" ein wunderbares Strategiespiel. Nämlich in zweierlei Hinsicht: Wunderbar skurril sind die Kreaturen, die man als Meister der Tinte in den Kampf schickt. Schwertschwingende Hunderitter, menschenfressende Schnecken und furzende Kaninchen zieren das Schlachtfeld auf dem Pergament. Nicht zuletzt bleiben die rundenbasierten Duelle, die spielerischer Kern einer abenteuerlichen Geschichte sind, auch nach längerer Anspielzeit noch wunderbar unterhaltsam. "Geheimtipp" dieser Spielevorschau.

"Vengeful Guardian Moonrider"

Wer mit den Begriffen "Shinobi" und "Contra" (in Europa: "Probotector") etwas anfangen kann, dürfte diesen Titel schnell auf der Wunschliste platzieren. Der leichtgängige Sidescroller stammt von den gleichen Entwicklern, die für "Blazing Chrome" verantwortlich zeichneten, und ist ein weiterer Liebesbrief an die 16-Bit-Ära. Die Demo bietet leider nur zwei Level, "im Herbst" soll es aber mit der Vollversion weitergehen.

"The Entropy Centre"

"Portal" gilt unumstritten als einer der genialsten Puzzleshooter. "Entropy Centre" greift hinsichtlich Spielmechanik einen sehr ähnlichen Gedanken auf, allerdings lässt sich mit der Waffe nicht der Raum, sondern die Zeit manipulieren. Die Flucht aus einer kollabierenden Raumstation wird durch eine charmante KI in der Zeitwaffe begleitet. Wie das Abenteuer ausgeht, wird man ab 3. November herausfinden können.

"Manor Lords"

Ein absoluter Pflichttermin bei diesem Next Fest ist ein Abstecher in das Mittelalter von "Manor Lords". Die Simulation besticht durch einen unglaublichen Detailgrad, was sowohl für den Inhalt (des fertigen Spiels) als auch jetzt schon für die grafische Umsetzung gilt. Die Demo ist auf die wirtschaftliche Komponente des Spiels fokussiert, die fertige Version soll auch großangelegte Schlachten im Stil der "Total War"-Reihe beinhalten.

"Aquatico"

Mit "Sim City unter Wasser" wäre an dieser Stelle eigentlich alles gesagt. Was die Aufbausimulation in den Tiefen des Meeres so spannend macht, ist die vertikale Infrastruktur der Unterwassergesellschaft, die am Anfang ein wenig Umdenken erfordert. Expeditionen und unerwartete "Mitbewohner" erhöhen zusätzlich die Spannung in diesem Survival-Builder.

"The Knight Witch"

Noch nie einen Metroidvania-Bullethell-Deckbuilder gespielt? Haben vermutlich die meisten nicht. Was auf den ersten Blick auch genauso viel Sinn macht wie die Bezeichnung "Ritterhexe", entpuppt sich als unterhaltsamer Genre-Mix, der zumindest für die Spielzeit einer Demo gut funktioniert hat. Mehrere fordernde Bosskämpfe zeigen jedenfalls, dass nur die Optik süß daherkommt. Erscheinungstermin der Vollversion ist am 29. November.

"Warpforge"

Böse Zungen behaupten, dass sich Games Workshop besser einmal auf eine ordentliche Mixed-Reality-Anwendung für sein eigentliches Business konzentrieren sollte, anstatt orientierungslos in anderen Spielegenres herumzuwildern. Fehlanzeige. Diesmal muss man allerdings anerkennen, dass das Deckbuilding im 40K-Universum tatsächlich Spaß macht. In der Demo kann die Spielmechanik mit zwei Fraktionen noch bis Montag ausprobiert werden, der Release ist mit 2023 noch recht vage formuliert.

"Grim Lord (VR)"

Auch für Besitzer von VR-Headsets gibt es bei Valves Spielevorschau einiges zum Ausprobieren. Besonders ins Auge gestochen ist diesmal "Grimlord". Das Action-Rollenspiel des noch sehr jungen Entwicklers Metalcat Studio erinnert stark an die erfolgreiche Fantasy-Sandbox "Blade & Sorcery" und gefällt schon in der Early-Access-Phase. Bis zum Release, der übrigens auch für Sonys nächstes Headset geplant ist, müssen sich Interessierte noch mindestens ein Jahr lang gedulden. (Benjamin Brandtner, 9.10.2022)