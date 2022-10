Im August ist die Idee vom Abendessen anno 2012 als fertiges Produkt im Handel gelandet. Foto: Oasense

Energie zu sparen ist wohl die Vorgabe der Stunde, andernorts gibt es aber auch eine andere Ressource, die sehr schnell sehr knapp werden kann: Wasser. Selbst in an sich reichen, westlichen Ländern wie den USA können Dürreperioden zu Engpässen in der Versorgung mit dem lebensspendenden Nass führen.

Eine solche Phase der Trockenheit brachte 2012 Evan Schneider, damals noch Student des mechanischen Ingenieurswesens an der Uni Stanford, auf eine Idee. Am Tisch beim Abendessen mit der Familie fragte er sich, ob nicht ein smarter Duschkopf einen Beitrag zum Wassersparen leisten könnte. Einer, der so konzipiert ist, dass er automatisch den Wasserfluss kappt, wenn die Person in der Kabine oder Badewanne gerade nicht im Wasserstrahl steht.

Damit könnte man Wasser sparen, ohne das entspannende Duscherlebnis mit der Bedienung der Armatur zu unterbrechen. Gerade bei jenen Armaturen, die getrennte Regler für kaltes und warmes Wasser haben, ist das Ab- und Aufdrehen aufgrund der notwendigen Neujustierung der Temperatur eine eher lästige Sache.

Bescheidene Anfänge

Auf dem langen Weg zum fertigen Produkt, den IEEE Spectrum dokumentiert, begab er sich zuerst auf Faktensuche und verifizierte, dass Duschen einen durchaus großen Anteil am Wasserverbrauch von Haushalten ausmacht. Danach erarbeitete er einen Prototyp.

Das Video zur damaligen Kickstarter-Kampagne. Fund My Campaign

Dieser bestand aus einem 3D-gedruckten Gehäuse. Darin verbaut: Steuerelektronik, ein aus einem alten Waschbecken ausgebauter Infrarotsensor und ein Magnetventil. Da dieses nur zum Öffnen oder Schließen Strom benötigt, nicht aber, um den aktuellen Zustand zu erhalten, lief die erste, krude Version des Duschkopfs ein Jahr lang mit den verbauten vier AA-Batterien.

Seinen Eltern gefiel die Erfindung so gut, dass sie ihren eigenen Duschkopf damit ersetzten. Schneider fertigte noch dutzende weitere Kopien des Geräts an und verteilte diese an Familie und Freunde, die sie ausprobieren wollten.

Crowdfunding schlug fehl

2016 beschloss der Tüftler, es mit einer Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter zu probieren, um herauszufinden, wie viel Interesse an seinem mittlerweile "Oasense" getauften Gerät bestand. Immerhin versprach es eine Wasserersparnis von bis zu 50 Prozent. Der Erfolg blieb überschaubar. 75.000 Dollar hatte er zum Ziel der Schwarmfinanzierung gesetzt, mit etwa 34.000 Dollar wurde nicht einmal die Hälfte erreicht.

Schneider legte das Projekt auf Eis und widmete sich seiner anderen beruflichen Leidenschaft, seiner kleinen Firma, die Prototypen und Bauteile für andere Unternehmen 3D-druckte.

2017 schlug dann Gevatter Zufall zu. Jemand hatte seinen Kickstarter-Werbespot für den Duschkopf bearbeitet und geteilt. Das Video ging viral mit hunderten Millionen Klicks in wenigen Wochen. Schneider sah sich auf einmal mit tausenden Anfragen konfrontiert. Allerdings war er gerade dabei, seine Firma zu vergrößern und plagte sich zudem mit akut aufkommenden Symptomen einer chronischen Erkrankung.

Uni-Kollegen schalteten sich ein

Obwohl er, wie er sagt, weiterhin an sein Produkt geglaubt hatte, war er trotz des großen Interesses bereit, die Pläne dafür komplett ad acta zu legen. Bis ihn Chih-Wei Tang kontaktierte, der einst mit ihm den gleichen Mechatronik-Kurs besucht und damals auch die Kickstarter-Kampagne unterstützt hatte. Er war mittlerweile als technischer Produktmanager tätig und der Ansicht, dass er ein Team aufstellen könne, um Schneiders Duschkopf zu einem marktreifen Produkt zu machen. Er bezog auch einen Freund, Ted Li, ein, der gerade erst seine Stelle bei Apple im Bereich Displaytechnologie verlassen hatte.

Li und Tang widmeten sich dem Unterfangen, während Schneider als Teilzeitkraft dazustieß. Nach Experimenten mit handelsüblichen Infrarotsensoren wurden schließlich eigene Hardware und Algorithmen entwickelt. 2019 gründete das Trio gemeinsam offiziell das Unternehmen Oasense, das seither auf sieben Mitarbeiter angewachsen ist. Ende 2020 versuchte man Risikokapital zu lukrieren und stellte dabei gut eine Million Dollar auf.

Ein 2021er-Prototyp von Oasense Revo in Aktion. OASENSE

Herausforderung Duschen

Der Duschkopf hat sich seitdem stark weiterentwickelt. Aus der Bastelei mit 3D-Druck-Gehäuse und Ersatzteilen wurde ein Gerät mit mehreren Sensoren, die die Lichtverhältnisse im jeweiligen Badezimmer erfassen und sich selbstständig darauf kalibrieren. Zudem misst man auch die Temperatur, um zu erfassen, wann sich das Wasser noch aufwärmt, um Nutzern nicht zuzumuten, sich zuerst in einen kalten Wasserstrahl zu stellen. Abgelöst wurden auch die Batterien. Statt ihnen zieht man nun die benötigte Energie mit einer kleinen Turbine aus dem Wasserstrom und speist diese in einen kleinen Akku ein.

Eine zuverlässige Lösung zu entwickeln war dabei eine echte Herausforderung, sagt Tang. So hatte man etwa mit Dampfentwicklung in einer heißen Dusche zu kämpfen, die die erste Version des für die Präsenzerkennung zuständigen Sensors praktisch blind machte. Also musste man einen neuen entwickeln, der mit dem dichten Sprühnebel umgehen konnte.

Weiters floss viel Entwicklungsarbeit in die energieeffiziente Umsetzung, denn schließlich müssen alle Sensoren während einer Dusch-Session durchgängig in Betrieb gehalten werden, egal ob das Wasser gerade läuft oder nicht.

Im August kam schließlich das Erstlingsprodukt auf den Markt, der Oasense Reva. Es handelt sich um ein Kit zum Selber-Installieren um 350 US-Dollar. Aktuell probiert man es ausschließlich mit Onlineverkauf. Man setzt auf den Nachhaltigkeitsgedanken mit einem Produkt, das das anvisierte Problem elegant löst. Ob die Kundschaft fünf Jahre nach dem ersten Hype um den smarten Wandduschkopf diesen Argumenten folgen wird, bleibt nun abzuwarten. (gpi, 7.10.2022)