Mariano Bareiro von Be'er Sheva streckt sich im Zweikampf mit Michal Skoras von Lech Posen.



Posen (Poznan) – Keinen Sieger hat es im Fußball-Conference-League-Duell in der Austria-Wien-Gruppe H zwischen Lech Posen und Be'er Sheva gegeben. Die polnischen Gastgeber trennten sich am Donnerstagabend in Runde 3 mit 0:0 von den Gästen aus Israel. Durch das Ergebnis bleiben die "Veilchen" auch bei einer Niederlage bei Villarreal im Kampf um den Aufstieg in die K.o.-Phase. Lech hält bei fünf Zählern, Be'er Sheva bei zwei. Die Austria hatte nach zwei Partien erst einen Zähler auf dem Konto.

In Gruppe E erkämpfte Rapid-Bezwinger FC Vaduz mit Stürmer Manuel Sutter in Kosice ein 2:2 gegen das ukrainische Team Dnipro-1. Sutter wurde in der 82. Minute für seinen Landsmann Anes Omerovic ausgetauscht. In Gruppe H verlor Zalgiris Vilnius mit dem burgenländischen Innenverteidiger Mario Pavelic 0:2 bei Pyunik Eriwan. (APA; 6.10.2022)



RSC Anderlecht – West Ham 0:1 (0:0)

Silkeborg IF – FC Steaua Bukarest 5:0 (3:0)

Lech Posen – Be'er Sheva 0:0



1. FC Slovacko – OGC Nizza 0:1 (0:0)

Dnipro-1 – FC Vaduz 2:2 (1:1)

Vaduz: Omerovic ab 82., Sutter bis 82., Dobras Ersatz

Molde FK – Shamrock Rovers 3:0 (1:0)

Sivasspor – KF Ballkani 3:4 (1:2)

Pyunik Eriwan – Zalgiris Vilnius 2:0 (1:0)