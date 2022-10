Der Wahlkampf geht in die Zielgerade, die Kandidaten bemühen sich ein letztes Mal, vor Publikum zu punkten. Am Sonntag wird der neue Präsident gewählt

Wien – Der Wahlkampf neigt sich dem Ende zu, die Wahl am Sonntag ist zum Greifen nahe. Fast alle Kandidaten bestreiten am Freitag ihre letzten Auftritte vor Publikum. Im Rückblick war der Wahlkampf um einiges ruhiger als jener im Jahr 2016. Nur zwei Kandidaten plakatierten in ganz Österreich, Amtsinhaber Alexander Van der Bellen und FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz. Eine Welle an TV-Diskussionen wie vor sechs Jahren blieb ebenfalls aus.

Im September startete Amtsinhaber Alexander Van der Bellen seinen Wahlkampf. Am Freitag gibt er den Abschluss seiner Kampagne. Foto: Heribert Corn

Auch im Fernsehen gab der Wahlkampf sein Finale: Alle sieben Kandidaten waren Donnerstagabend zu Einzelinterviews in das ORF-Studio geladen. Am Ende standen zum ersten Mal alle sieben Kandidaten gemeinsam vor der Kamera – Van der Bellen hatte TV-Diskussionen bisher gemieden. Zu einer Diskussion in der siebenköpfigen Elefantenrunde kam es aber auch diesmal nicht: Jeder Kandidat hatte 45 Sekunden Zeit, sich an das Publikum zu wenden.

Kandidaten geben Abschluss

Van der Bellen gibt den Abschluss seiner Kampagne im Wiener Marx-Palast um 16 Uhr. Den Auftakt macht davor am Vormittag Ex-FPÖ- und -BZÖ-Politiker Gerald Grosz auf dem Ballhausplatz.

Ebenfalls am Freitag lädt Bierpartei-Chef Dominik Wlazny seine Unterstützer noch einmal zu einer Veranstaltung. Um 17 Uhr startet er seinen Tourabschluss auf dem Wiener Stephansplatz. Auf traditionelles blaues Wahlkampfpflaster begibt sich ebenfalls ab 17 Uhr FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz: Er lädt seine Anhänger zum Wahlkampfabschluss auf dem Viktor-Adler-Markt in Wien, unterstützt wird er dabei von Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp und Bundesparteiobmann Herbert Kickl.

In heimatlichen Gefilden begeht Schuhproduzent Heinrich Staudinger sein Wahlfinale. Er lädt ab 17 Uhr in den "Gastro-Corner" seiner Möbelhalle in Schrems in Niederösterreich. Und Rechtsanwalt und Ex-"Krone"-Kolumnist Tassilo Wallentin absolviert am Samstag um 16 Uhr seinen finalen Wahlkampfauftritt beim Oktoberfest in der Wiener Lugner City. Keinen eigenen Schlussauftritt geplant hat MFG-Chef Michael Brunner. (Max Stepan, APA, 7.10.2022)