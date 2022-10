Super Mario und Schwammerln – eine erfolgreiche Kombination, wie die Vergangenheit beweist. Foto: Nintendo

Es gibt wenige Videospielhelden, die über die Pixelgrenzen hinaus berühmt geworden sind. Super Mario ist dies allerdings bereits vor Jahrzehnten gelungen, weshalb es nur eine Frage der Zeit war, bis Hollywood ihn einmal mehr auf die große Leinwand bringen würde.

Helden und Antihelden

Am Donnerstag veröffentlichten Nintendo und Universal wie angekündigt einen ersten Trailer für den kommenden "Super Mario Bros."-Film. In rund zwei Minuten werden der Protagonist, einige seiner Begleiter und natürlich der Bösewicht Bowser kurz vorgestellt.

Die Action scheint in dem Film nicht zu kurz zu kommen, und auch einen Mangel an Anspielungen auf die Spiele wird es wohl nicht geben. Gesprochen wird der berühmte Installateur mit der roten Mütze von Hollywood-Schauspieler Chris Pratt, der sein komödiantisches Talent unter anderem in zahlreichen Marvel-Filmen beweisen konnte.

Universal Pictures UK

Nachdem zuletzt die beiden "Sonic"-Filme, ebenfalls basierend auf einer Videospielserie, im Kino große Erfolge feiern konnten, stehen die Zeichen grundsätzlich gut für eine Leinwandumsetzung mit Super Mario in der Hauptrolle. Der Film soll am 7. April 2023 in die Kinos kommen. (aam, 7.10.2022)