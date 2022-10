Die Reparaturarbeiten bei der Raffinerie in Schwechat sind abgeschlossen. Foto: OTS/OMV

Die Raffinerie des Erdöl- und Erdgaskonzerns OMV in Schwechat ist laut einer Aussendung des Unternehmens von Freitagvormittag wieder in Vollbetrieb. Im Juni war es in der Anlage zu einem Unfall gekommen, was zu Versorgungsengpässen führte.

Die Reparatur konnte "ohne Zwischenfälle abgeschlossen und die von der OMV-Raffinerie Schwechat betreuten Märkte zuverlässig versorgt werden", sagte OMV-Vorstandsvorsitzender Alfred Stern in der Pressemitteilung.

Am 3. Juni kam es in der Rohöl-Destillationsanlage, in der das Rohöl durch Erhitzung in seine verschiedenen Bestandteile zerlegt wird, zu einer Beschädigung der Außenhaut der Hauptkolonne. Die OMV errichtete in der Folge ein alternatives Versorgungssystem. Laut Konzernangaben arbeiteten neben den 800 Beschäftigten 320 zusätzliche Fachleute an der Reparatur.

In der Pressemitteilung der OMV hieß es zu den Details der Arbeiten: "Die betroffene Kolonne hat eine Höhe von 50 Meter und einen Durchmesser von durchschnittlich acht Meter. Unmittelbar nach dem Vorfall wurde mit den umfangreichen Demontage- und Vorbereitungsarbeiten, Materialbestellungen und Vorfertigung zur Reparatur begonnen. Der 100 Tonnen schwere Kolonnenkopf wurde abgetrennt und mittels eines 70 Meter hohen Krans gehoben, um die Demontage- und Reparaturarbeiten zu beschleunigen. Insgesamt wurden 200 Tonnen Stahl zu Ersatzteilen verarbeitet und in weniger als 16 Wochen montiert und erneuert."

Das alternative Versorgungssystem soll als zusätzliche Bezugsquelle "so lang wie nötig" aufrechterhalten bleiben. (luza, 7.10.2022)