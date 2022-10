Der Epson Digital Art Prize geht an Juan Lopez Ruiz aus Spanien. Das Bild heißt "Poison River", eine Luftaufnahme eines Stausees der Umgebung der Riotinto-Mine in Huelva, Spanien. Dort sammeln sich alle Abfälle an. Chemikalien und Metalle im Wasser sorgen für die interessanten Farben.