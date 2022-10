Susanne Schnabl und Armin Wolf mit den sieben Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten am Donnerstag. Foto: Screenshot ORF TVthek

Wien – Hoch konnten Botoxprinzessin Tara, Lugners Ex-Bambi und Tinderboy Luis im "Forsthaus Rampensau" das Quotenmatch im Gesamtpublikum nicht gewinnen – gegen Alexander Van der Bellen, Armin Wolf, Susanne Schnabl und die übrigen sechs Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl. Der Interviewmarathon im ORF zur Wahl liegt einsam an der Spitze der Hauptabendquoten vom Donnerstag, mit einigem Abstand folgt das WM-Qualifikationsspiel des Frauen-Nationalteams.

36 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum

Im Schnitt verfolgten 915.000 Menschen in ORF 2 die mehr als zwei Stunden mit Alexander Van der Bellen, Walter Rosenkranz, Gerald Grosz, Heinrich Staudinger, Tassilo Wallentin, Michael Brunner und Dominik Wlazny.



Marktanteil im Gesamtpublikum: 34 Prozent. Beim Publikum unter 50 hatte der Interviewmaraton im ORF 29 Prozent Marktanteil, beim Publikum unter 30 sogar 36 Prozent – rund ein Drittel der (üblicherweise wenigen) Menschen zwischen 12* und 29 Jahren, die am Donnerstaghauptabend fernsahen, waren bei der Wahlsendung.

Kontrastprogramm im "Forsthaus Rampensau"

ATV versuchte es als Kontrast mit Diskurs in einem ganz anderen Genre – und tat sich ein bisschen schwer, auch bei der jungen Zielgruppe. Die professionell gemachte Realityshow mit Botoxprinzessin Tara, Tattoo-Cat, Lugners Ex-Bambi, Teenager-Mama Kerstin, Tinderboy Luis, Nackerpatzl Wendy, Partybauer Philipp und Friseurmeister Josef Winkler verfolgten beim Start am Donnerstagabend, 20.15 Uhr, 167.000 Menschen.

Das "Forsthaus" kam laut Teletest auf einen Marktanteil von sechs Prozent im Gesamtpublikum. Elf Prozent der unter 50-Jährigen vor dem Fernseher entschieden sich Donnerstagabend für Tara und Co, sieben Prozent des anwesenden Publikums zwischen 12 und 29 Jahren.

ORF 1 am Ball

ORF 1 hielt sportlich mit: Die zweite Halbzeit von Sturm Graz gegen Lazio Rom (Europa League) lief mit im Schnitt 336.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in den Hauptabend. Die Fußball-Nationalmannschaft übernahm mit dem WM-Qualifikationsspiel gegen Schottland und hielt im Schnitt 271.000 Menschen vor dem Schirm, in der zweiten Halbzeit dann 263.000.

Präsidentenwahl bei Puls 4 am Mittwoch mit 166.000 Zuschauern

Bereits am Mittwochabend stand auf Puls 4 und Puls 24 die Spezialsendung "Unsere Wahl – Der Duellabend" am Programm. Dabei traten alle Kandidaten – mit Ausnahme von Alexander Van der Bellen – zu Kurzduellen an. Im Schnitt waren 166.000 Zuseherinnen und Zuseher dabei. Das darauffolgende Interview mit Van der Bellen sahen auf Puls 4 durchschnittlich 123.000 Personen bei einem Marktanteil von 17,4 Prozent in der Kernzielgruppe.

Damit war die Sendung nach Unternehmensangaben mitverantwortlich für den bisher stärksten Tag des Jahres und den drittstärksten Tag in der Geschichte der vier Österreichsender der ProSiebenSat. 1Puls4-Gruppe (Puls 4, Puls 24, ATV, ATV2). 18,7 Prozent Marktanteil verzeichneten die vier Sender bei den 12- bis 49-Jährigen. (fid, APA, 7.10.2022)