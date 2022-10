Seit gut einem Jahr wird Graz von einer KPÖ-Bürgermeisterin regiert. Was hat sich seitdem verändert? Was macht die KPÖ dort richtig, was anderen Linken im Land nicht gelingt?

In Österreichs zweitgrößter Stadt Graz regiert seit einem Jahr die Kommunistische Partei. Sie wurde bei der Kommunalwahl im Herbst 2021 überraschend stärkste Kraft. Dabei hat Österreich auf Bundesebene keine Partei links der Sozialdemokraten und der Grünen, die im Parlament vertreten wäre. So etwas wie Die Linke in Deutschland gibt es nicht. Wie haben es die Kommunisten in Graz dennoch geschafft, von so vielen Menschen gewählt zu werden? Und wie lebt es sich unter kommunistischer Herrschaft?

In dieser Folge von Inside Austria beschäftigen wir uns mit der Linken in Österreich. Wir fragen, wieso die Kommunistische Partei in Graz so viele Wählerinnen und Wähler überzeugt hat und was sich dort mit einer kommunistischen Bürgermeisterin verändert hat. Wir wollen wissen, warum in Österreichs Nationalrat keine Partei links von SPÖ und Grünen sitzt und was ausgerechnet in Graz so anders ist. Und wir werfen einen Blick nach Deutschland. Verschwindet die Linke dort bald in der Bedeutungslosigkeit, so wie in Österreich lange Zeit die KPÖ? (red, 8.10.2022)

In dieser Folge zu Gast: Colette Schmidt (Innenpolitikredakteurin beim STANDARD), Timo Lehmann (Innenpolitikredakteur beim SPIEGEL). Moderation: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp. Skript und Gestaltung: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp. Mitarbeit: Yasemin Yüksel und Zsolt Wilhelm. Produktion: Christoph Grubits