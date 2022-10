Foto: Netflix

Die Actionserie "Cobra Kai" verdrängt das "Herr der Ringe"-Prequel "Die Ringe der Macht" von Platz eins der Nielsen-Rangliste der Streaming-Originale in den USA.

Laut "Hollywood Reporter" verzeichnete die fünfte Staffel der "Karate Kid"-Fortsetzung in den Nielsen-SVOD-Charts zwischen 5. und 11. September 1,74 Milliarden Minuten Gesamtzuschauerzeit für ihre 50 Episoden. Amazon Primes "The Lord of the Rings: Ringe der Macht" kam auf knapp über 1,2 Milliarden Minuten, eine etwas niedrigere Zahl als die 1,25 Milliarden in der Premierenwoche.

Wichtiges Detail am Rande: Nielsen erfasst nur die Sehdauer auf Fernsehgeräten. Einschaltquoten für Sendungen, die auf Handys und Computern gesehen werden, sind nicht berücksichtigt. Die SVOD-Charts beziehen sich weiters nur auf Zuschauer in den Vereinigten Staaten und umfassen derzeit nur die Streamingdienste Apple TV+, Disney+, HBO Max, Hulu, Netflix und Prime Video. (red, 7.10.2022