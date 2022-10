Schrödingers Katze hat viele Gesichter. Hier sind beide (noch) lebendig.

Foto: Getty Images/Irina Gutyryak

Was haben die altägyptische Hieroglyphenkunde, die Lehre von den Erkrankungen des Fleckviehs und die Quantenphysik miteinander gemeinsam? Alle drei sind wissenschaftliche Fachgebiete, zu der die Hobbyexperten auf Twitter weniger zu schreiben haben als Leute, die öfter in einem Hörsaal waren oder sogar habilitiert sind. Ich persönlich weiß, dass ich über Quantenphysik rein gar nichts weiß. Halt, "rein gar nichts" ist übertrieben. Kürzlich hat mir ein befreundeter Universitätsmediziner bei einem Privatissimum in einem Grinzinger Gastgarten erzählt, dass die Magnetresonanztomografie (MRT) als bildgebende medizinische Untersuchungsmethode Erkenntnisse der Quantenphysik nutzt. Immerhin das weiß ich jetzt.

Die MRT also. Wenn Sie je Gelegenheit hatten, sie am eigenen Leib zu erfahren, (ich hatte sie zweimal) und auch zum Schlag der klaustrophoben Zärtlinge gehören, dann wissen Sie: Eine MRT ist das Letzte, was man sich wünscht. Bei meiner ersten MRT schob man mich in eine enge Röhre, in der ich zwanzig Minuten bei einem Mordsradau ausharrte. Die zweite verbrachte ich in einer Apparatur, die einem riesigen Plattengrill ähnelte. Auf dem Grill wurde ich mit einer Hannibal-Lecter-artigen Plastikmaske befestigt, die den Kopf an jeder Bewegung hindert, weil Wackelbilder der Hirnwindungen zu nichts gut sind.

Schärfung der Willenskraft

Bei der ersten MRT kam ich mir vor wie die Füllung einer Palatschinke, bei der zweiten wie der Belag eines Schinken-Käse-Toasts. Harte Frauen und Männer nutzen den Aufenthalt in einem MRT-Gerät zur Schulung ihrer Konzentration und zur Schärfung der Willenskraft. Ich fühlte mich unwohl und ließ mir beim zweiten Mal sogar Beruhigungstropfen geben, mit denen sich die Sache leicht durchstehen lässt. So viel zur praktischen Seite der Quantenphysik.

Ah ja, etwas anderes weiß ich auch noch, dass die Quantenphysik nämlich etwas mit der Katze des Herrn Schrödinger zu tun hat, die in einer Kiste eingesperrt und dort zugleich lebendig und tot ist. Zu diesem Thema gab’s einmal einen göttlichen Cartoon im New Yorker. Er zeigt einen Mann, der nervös mit einem Katzenkorb in einer veterinärmedizinischen Ambulanz wartet. Von hinten kommt ein Tierarzt herbei und spricht ihn an: "Herr Schrödinger? Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie." (Christoph Winder, 7.10.2022)