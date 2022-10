Der größte Raubfisch der Welt lebt selbst gefährlich. Neben dem Menschen muss er auch Schwertwale fürchten. Foto: Imago/Doug Perrine

Der gefährlichste Feind des Weißen Hais ist zweifellos der Mensch. Fischerei und gezielte Bejagung haben die Bestände der größten Raubfische der Welt dramatisch reduziert. Doch auch unter den Meeresbewohnern ist Carcharodon carcharias, wie der "große Weiße" unter Biologinnen und Biologen heißt, keineswegs unantastbar. Denn es gibt noch größere Jäger, vor denen sich der Hai in Acht nehmen muss: Schwertwale, auch Orcas genannt, machen immer wieder Jagd auf Weiße Haie. Vor der Küste Südafrikas kam es zuletzt gehäuft zu Sichtungen solcher Orca-Angriffe. Nun legt ein Team um Alison Towner von der Rhodes University in Makhanda neue Aufnahmen vor, die Schwertwale bei der Jagd auf Weiße Haie zeigen.

Sea Search Research & Conservation

Begehrte Haileber

Das Forschungsteam konnte die dramatischen Szenen aus einem Helikopter sowie mithilfe einer Drohne festhalten. "Dieses Verhalten wurde noch nie im Detail beobachtet", sagte Towner. Die Meeresbiologin und ihr Team sind seit längerem Orcas im Küstengebiet vor dem Westkap auf der Spur, die sich offenbar auf die Jagd auf Weiße Haie spezialisiert haben. Grundsätzlich setzen Schwertwale auf einen umfangreichen Speiseplan: Fische, Seevögel, Robben, Pinguine oder Seelöwen fallen ebenso in ihr Beutespektrum wie andere Wale und diverse Haiarten.

Immer öfter fallen den Orcas vor dem Westkap auch Weiße Haie zum Opfer. In den vergangenen fünf Jahren wurden acht tote Exemplare an die Küste gespült, bei sieben Kadavern fehlte die Leber, bei einigen auch das Herz – für Schwertwale nahrhafte Delikatessen. Die Orcas sind meist in kleinen Gruppen unterwegs, wenn sie auftauchen, bleibt den Haien nur mehr der Fluchtversuch. "Orcas sind hochintelligente und soziale Tiere. Ihre Gruppenjagdmethoden machen sie zu unglaublich effektiven Raubtieren", sagte der Biologe Simon Elwen von der Universität Stellenbosch.

Jagd in der Gruppe

Frühere Untersuchungen hatten gezeigt, wie groß die Furcht der Haie vor den Schwertwalen ist. Nähert sich eine Orca-Gruppe, ergreifen die Raubfische nach Möglichkeit sofort die Flucht – und kehren oft lange nicht mehr in die betreffende Region zurück. Wie sich die Haie zu schützen versuchen, wenn Flucht keine Option mehr ist, berichten Towner, Elwen und Kollegen in einer neuen Studie im Fachjournal "Ecology": Um Angreifer im Blick zu behalten und abwehrbereit zu sein, schwimmen sie in immer engeren Kreisen. Wie die neuen Aufnahmen zeigen, oft vergeblich. (David Rennert, 7.10.2022)