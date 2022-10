Die Regionalmagazine der Magazingruppe VGN, bekannter für "News", "Trend", "Woman", "TV-Media". Foto: VGN

Wien- Das "Oberösterreich Magazin" hat mit einer Rasenmäher-Werbung gegen den Ehrenkodex für die österreichische Presse verstoßen, entschied der Presserat, ein Selbstkontrollorgan der Medienbranche.

Der Beitrag mit dem Titel "Emissionsfrei zum perfekten Rasen im Garten" war für Leserinnen und Leser nicht klar als Werbung zu erkennen, urteilte der Presserat. Zwar war eine Bezeichnung als "Entgeltliche Einschaltung" vorhanden, doch fiel diese aufgrund ihrer "äußerst kleinen Schriftgröße" nicht auf. Auch gleiche die Veröffentlichung in ihrem Schrift- und Erscheinungsbild einem redaktionellen Beitrag. Dafür sprechen etwa die Überschrift inkl. Vorspann und die Nennung des Autors am Ende der Meldung.

Der Senat 2 des Presserats hielt in einer Aussendung fest, dass die "tatsächlichen (werblichen) Verhältnisse im Beitrag verschleiert und die Leserinnen und Leser in die Irre geführt wurden". Es lag somit ein Verstoß gegen die Punkte 3 (Unterscheidbarkeit) und 4 (Einflussnahme) des Ehrenkodex vor. Die Medieninhaberin des "Oberösterreich Magazin" nahm am Verfahren teil, erkennt die Schiedsgerichtsbarkeit des Presserats jedoch nicht an. (red, APA, 7.10.2022)