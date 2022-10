Mercedes-Doppelspitze im zweiten nassen Suzuka-Training. Foto: AP/Eugene Hoshiko

Suzuka – Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich im Training vor dem Großen Preis von Japan den Mercedes-Fahrern George Russell und Lewis Hamilton geschlagen geben müssen. Im verregneten Suzuka fuhr Russell am Freitag in 1:41,935 Minuten vor seinem britischen Landsmann Hamilton die Bestzeit. Der 25-jährige Niederländer im Red Bull hatte 0,851 Sekunden Rückstand auf Russell.

Sergio Perez im zweiten Red Bull wurde im zweiten Training hinter Verstappen Vierter. Mick Schumacher konnte nach einem Unfall im ersten Training nicht mehr antreten. Der 23-Jährige war auf seiner Auslaufrunde von der Strecke abgeflogen und zerstörte seinen Haas-Rennwagen durch einen heftigen Einschlag in die Begrenzung. Dabei wurden die Vorderradaufhängungen, die Felgen, der Unterboden und der Frontflügel seines Wagens teils schwer beschädigt. Die Mechaniker begannen in der Garage schnell mit der Reparatur, schafften es aber nicht bis zum Start der zweiten Trainingseinheit.

Wenn Verstappen am Sonntag (7.00 Uhr/Sky, ServusTV) bei erwartet nassen Bedingungen gewinnt und auch noch die schnellste Rennrunde dreht, macht er die erfolgreiche Titelverteidigung frühzeitig perfekt. Auch in anderen Konstellationen kann es zum zweiten Titel reichen, Verstappen muss nur acht Punkte mehr als Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und sechs mehr als Sergio Perez im zweiten Red Bull holen. Vor dem 18. von 22 Saisonläufen führt Verstappen mit 104 Punkten vor Leclerc. Nach dem Grand Prix bräuchte der Niederländer 112 Zähler Vorsprung. Ansonsten wird die Entscheidung auf das nächste Rennen in den USA vertagt. (APA, 7.10.2022)

Ergebnisse der Freien Trainings am Freitag für den Formel-1-Grand-Prix von Japan in Suzuka:

1. Session:

1. Fernando Alonso (ESP) Alpine 1:42,248 Min. – 2. Carlos Sainz Jr. (ESP) Ferrari +0,315 Sek. – 3. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,386 – 4. Esteban Ocon (FRA) Alpine +0,774 – 5. Kevin Magnussen (DEN) Haas +1,010 – 6. Max Verstappen (NED) Red Bull +1,114 – 7. Mick Schumacher (GER) Haas +1,513 – 8. Lando Norris (GBR) McLaren +1,641 – 9. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo +1,721 – 10. Sergio Perez (MEX) Red Bull. Weiter: 13. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +2,310

2. Session:

1. George Russell (GBR) Mercedes 1:41,935 Min. – 2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,235 Sek. – 3. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,851 – 4. Sergio Perez (MEX) Red Bull +0,899 – 5. Kevin Magnussen (DEN) Haas +1,252 – 6. Carlos Sainz Jr. (ESP) Ferrari +1,269 – 7. Fernando Alonso (ESP) Alpine +1,598 – 8. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo +1,798 – 9. Esteban Ocon (FRA) Alpine +1,949 – 10. Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo +2,590. Weiter. 11. Charles Leclerc (MON) Ferrari +2,774