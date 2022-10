Die Steinskulpturen der Osterinsel wurden von einem ausgebrochenen Feuer beschädigt. Foto: APA/AFP/Rapanui Municipality

Die Osterinsel – die im polynesischen Dialekt der indigenen Bevölkerung Rapa Nui heißt – ist vor allem durch ihre großen steinernen Statuen bekannt, die menschliche Figuren abbilden. Hunderte dieser Moai stehen auf dem Gebiet des Rano-Raraku-Vulkans, wo kürzlich ein Buschbrand wütete.

Rapa Nui befindet sich isoliert im Pazifik. Die Insel gehört politisch zu Chile und geografisch zu Polynesien.

Auf der Insel, die politisch zu Chile zählt, sei eine Fläche von rund 60 Hektar von dem Feuer betroffen, darunter mehrere Moai, wie die chilenische Vize-Kulturministerin Carolina Perez am Donnerstag (Ortszeit) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Am erloschenen Rano-Raraku-Vulkan und in seiner Umgebung wütete ein Brand. Foto: Bomberos Isla de Pascua / Reuters

Brandschneisen hätten verhindert, dass eine noch größere Fläche in Mitleidenschaft gezogen wurde, schreibt Perez. "Wir beklagen diesen schweren Brand in Rapa Nui am Vulkan Rano Raraku, der die Stätte des Weltkulturerbes betrifft." Derzeit werde der Schaden durch Beamte des chilenischen Denkmalamts begutachtet.

Mysteriöse Kunstwerke

"Der Schaden kann nicht wiedergutgemacht werden", sagte der Bürgermeister von Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, gegenüber Lokalmedien. Die Osterinsel liegt abgelegen rund 3.500 Kilometer westlich der chilenischen Küste. Erst Anfang August war sie nach zweijähriger Corona-Sperrung wieder für den Tourismus geöffnet worden. Vor Beginn der Corona-Pandemie zählte die Insel jährlich rund 160.000 Besucherinnen und Besucher.

Der Schaden an den mysteriösen Statuen wird derzeit evaluiert. Foto: APA/AFP/Rapanui Municipality

Die Moai-Statuen sind Weltkulturerbe und gehören zu einer weitläufigen Zeremonialanlage. Wahrscheinlich stellen sie berühmte Häuptlinge oder verehrte Ahnen dar, die mit dem Totenkult der Bevölkerung zusammenhängen dürfte. Wie alt sie sind, ist nicht gesichert – Fachleute schätzen, dass sie vor rund 400 bis 600 Jahren angefertigt wurden. Ursprünglich gab es wohl mehr als 1000 Exemplare, in den 1970er-Jahren wurden 887 Statuen gezählt. (red, APA, 7.10.2022)