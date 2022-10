Barbara Joncret-Schwarzenbacher ist Pädagogin, Mentaltrainerin und Projektleiterin beim Future Learning Lab in Wien. Sie hat mehrere Jahre Berufserfahrung mit EU-Projekten beim European Schoolnet in Brüssel sowie Unterrichtserfahrung an der Europäischen Schule in Brüssel und als AHS-Lehrerin in Wien. Anmeldung für das Online-Arbeitsgruppen-Treffen per Mail an barbara.joncret-schwarzenbacher@futurelearning.at.

Dieser Blog erscheint in Form einer Kooperation mit finanzieller Unterstützung durch die Arbeiterkammer Wien.