Es ist ein Schlag ins Gesicht für Joe Biden und ein Erfolg für Wladimir Putin: Gemeinsam mit Russland hat Saudi-Arabien eine Kürzung der Ölproduktion in der erweiterten Opec durchgesetzt, was den Ölpreis weiter hinaufzutreiben droht. Nachdem der US-Präsident vor kurzem noch den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman (MbS) umworben hat, führt ihn dieser nun vor. Das verschärft die Inflationssorgen in Europa und den USA und könnte den Republikanern bei den Kongresswahlen im November helfen.

Saudi-Arabien hat eine Kürzung der Ölproduktion in der erweiterten Opec durchgesetzt. Foto: REUTERS/Dado Ruvic

Hintergrund ist ein Kampf zwischen Riad und Washington um die potenzielle Strafverfolgung des Kronprinzen wegen des Mordes an Regimekritiker Jamal Khashoggi, die MbS mit allen Mitteln abzuwenden versucht. Obwohl die Ölmärkte zunächst kaum reagiert haben und die Saudis den Ölhahn auch wieder öffnen könnten, wenn die USA einlenken, hat die Entscheidung eine tiefere Bedeutung.

Unter MbS hat Saudi-Arabien seine Rolle als verlässlicher Verbündeter bei der Stabilisierung der Ölmärkte aufgegeben. Die westlichen Demokratien sind in ihrer Energieversorgung von brutalen Diktatoren abhängig – eine unerträgliche Situation und geopolitische Gefahr. Nicht nur wegen der Klimakrise müsste alles geschehen, um fossile Brennstoffe so schnell wie möglich durch erneuerbare zu ersetzen – weltweit, in der EU und in Österreich. Das Verzögern und Mauern bei der Energiewende ist das größte politische Versagen der Gegenwart. (Eric Frey, 8.10.2022)