Ralph Hasenhüttl hat keine schlechten Erinnerungen an ManCity. Foto: EPA/Vincent Mingnott

London – Auf dem Weg zu neuen Rekorden nimmt Manchester-City-Goalgetter Erling Haaland am Samstag Ralph Hasenhüttls Southampton ins Visier. Der Norweger hält in dieser Saison bei 19 Toren in zwölf Partien und ist der erste Spieler, dem in drei aufeinanderfolgenden Premier-League-Heimspielen ein Triplepack gelang. Die bisher letzte Bewerbspartie von City ohne Torerfolg des 22-Jährigen war am 13. August das 4:0 gegen Bournemouth.

Beim 5:0 in der Champions League am Mittwoch gegen den FC Kopenhagen nahm Trainer Pep Guardiola seinen Star nach dessen Doppelpack zur Pause vom Platz. "Wenn es ein enges Spiel gewesen wäre, hätte er weitergemacht. Aber so war es besser, ihm eine Pause zu geben und schon an Southampton zu denken, ein Team, das wir letzte Saison nicht schlagen konnten", sagte Guardiola.

Die Erinnerung an die jüngsten Duelle mit ManCity verleihen Southampton-Coach Hasenhüttl Zuversicht. "Wir wissen, auf welche Mannschaft wir treffen, aber ich weiß auch, dass wir letzte Saison gegen sie zwei Unentschieden geholt haben", erklärte der Steirer und betonte, man dürfe die "Citizens" nicht nur auf Haaland reduzieren. "Sie haben viel mehr Spieler, auf die man sich konzentrieren muss. Wenn man nur auf Haaland schaut, wird man das Spiel nicht gewinnen."

Southampton liegt als 16. nur einen Punkt vom ersten Abstiegsplatz entfernt, zuletzt setzte es drei Niederlagen in Folge. In britischen Medien wurde in den vergangenen Tagen über eine bevorstehende Ablöse von Österreichs erstem Trainer in der Premier League spekuliert, weil das Verhältnis zur Mannschaft zerrüttet sei.

Fest im Sattel sitzt hingegen Arsenal-Coach Mikel Arteta, dessen "Gunners" die Tabelle einen Punkt vor ManCity anführen. Die Londoner empfangen am Sonntag Vizemeister Liverpool – die "Reds" holten in dieser Liga-Spielzeit nur zwei volle Erfolge aus sieben Partien und sind derzeit Tabellen-Neunter. Zuletzt reichte es für die Truppe von Jürgen Klopp lediglich zu zwei Remis. (APA, 7.10.2022)