Meret Becker tanzt auf dem Vulkan und mit ihr "Babylon Berlin". Staffel vier beginnt in der Silvesternacht in der Nacht von 1930 auf 1931. Deutschland schrammt am Untergang, Gereon Rath (Volker Bruch) und Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) mittendrin. Foto: Sky

STREAMINGTIPPS

CLOWNESK

This England Als Hercule Poirot ließ Kenneth Branagh seine kleinen grauen Zellen arbeiten. In This England hat er in der Rolle des britischen Premierministers Boris Johnson diesbezüglich einige Defizite. Die Miniserie erzählt die erste Welle der Covid-19-Pandemie und wie die Entscheidungen damals zustande kamen. Sky

BESTIE

Jeffrey Dahmer – Selbstporträt eines Serienmörders In der ersten Woche wurde die Fictionserie Dahmer über die grauenhaften Serienmorde des Jeffrey Dahmer 196,2 Millionen Stunden gestreamt. Netflix legt mit einer vierteiligen Doku und Audioaufnahmen nach. Netflix

ZOMBIESHOW

The Walking Dead Ende mit Legende: Noch acht Folgen, dann ist die Kultserie um ein Grüppchen tapferer Widerstandskämpferinnen und Überlebenskünstler Geschichte. Danke, Rick, Maggie, Michonne, Daryl, und ja, auch dem bösen Negan – es war toll mit euch. Das Ende geht in Ordnung. Auch Zombies sind einmal müde. Disney+

TANZ IN DEN ABGRUND

Babylon Berlin Von allen Serien aus deutscher Hand gehört Babylon Berlin seit Anbeginn zur aufregendsten schaustärksten, dialogkräftigsten. Die gute Nachricht zur vierten Staffel kommt von Autor Tom Tykwer: "Es kann auf keinen Fall hier aufhören". Wir sind in den 1930ern, Zeitenwende. Sky

TV-TIPPS

8.40 PREISVERLEIHUNG

Christine-Lavant-Preis 2022 Schauspieler Florian Teichtmeister liest Prosa, Lyrik und aus Briefen der Dichterin. Bis 10.10, ORF3

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen: Energiekostengutschein – Lücken im System? / Wird wegen eines neugebauten Postverteilzentrums in Allhaming das nachbarliche Grundstück überflutet? Bis 19.00, ORF2

19.20 DOKUMENTATION

Krieg der Sternchen Sexualisiert das Gendern unsere Sprache? Und können ein Sternchen, ein Doppelpunkt oder Unterstrich zu "sozialem Unfrieden" führen? Bis 20.00, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Baumeister der Republik: Heinz Fischer Freunde und Wegbegleiter wie Karl Blecha, Alfred Reiter und Peter Noever sowie politische Konkurrenten wie Wolfgang Schüssel kommen zu Wort.Es folgen weitere Porträts österreichischer Bundespräsidenten über Thomas Klestil, Kurt Waldheim, Rudolf Kirchschläger, Franz Jonas, Adolf Schärf, Theodor Körner, Karl Renner, Wilhelm Miklas und Michael Hainisch mit seiner Frau Marianne sowie Kurt Seitz. Bis 5.25, ORF2

22.00 BENGEL

Angel Heart (USA 1987, Alan Parker) Ein peinlicher Privatdetektiv, unrasiert, mager und lüstern (Mickey Rourke), übernimmt Mitte der Fifties den Auftrag, einen einstmals erfolgreichen Singkünstler aufzuspüren, mit dem sein Auftraggeber (Robert De Niro) eine noch offene Rechnung begleichen will. Die Suche konfrontiert ihn mit der Welt der Schwarzen Magie, aber auch mit seiner eigenen schuldhaften Verstrickung in den Fall. Bis 23.55, Servus TV

22.40 DOKUMENTATION

Heißzeit Was während einer besonders schnellen Erwärmung vor 56 Millionen Jahren in den tropischen Meeren passierte: Sie ähnelten Whirlpools, waren bis zu 38 Grad warm, und nahezu alles Leben verschwand aus ihnen. Bis 23.35, Arte

23.40 LATE NIGHT

Inas Nacht Im Hamburger Schellfischposten lässt Ina Müller die Puppen tanzen. Sebastian Fitzek, Till Reiners, Deichkind und Flo Mega machen mit. Bis 0.40, ARD