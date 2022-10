Liebe Leserinnen und Leser,

wer seine Heizung auf programmierbare Thermostate umrüsten möchte, kann Zeit und vor allem Geld sparen. Ein Upgrade ist aber nicht immer notwendig, wie unsere Analyse beweist.

Außerdem geht das Schauspiel zwischen Twitter und Musk in die nächste Runde, eine verstörende Tiktok-Challenge zur umstrittenen Netflix-Serie Dahmer sorgt für Aufregung und in unserer Webwatch-Serie zur Bundespräsidentenwahl stellen wir heute Gerald Grosz und seine Social-Media-Präsenz vor.

In Sachen Gaming findet Super Mario zurück auf die große Leinwand und Electronic Arts veröffentlicht – nach den geleakten Screenshots gestern – den ersten offiziellen Trailer zum kommenden Rennspiel "Need for Speed: Unbound".

Das und noch viel mehr lesen Sie heute bei uns.

Programmierbare Thermostate: Was für das smarte Heizen zu beachten ist

Boston Dynamics: Keine Bewaffnung von Roboterhunden?

Smarter Sparduschkopf: Wie eine Idee beim Abendessen zum fertigen Produkt wurde

Gerald Grosz: Der Stakkato-Kampfposter und sein Zipfel-Humor

Tiktok-Challenge verstört User mit echten Polaroids der Taten von Jeffrey Dahmer

"Super Mario Bros.": Trailer zum kommenden Kinofilm veröffentlicht

"Unbound": Kult-Rennspielserie "Need for Speed" kehrt zurück

Woher bekommt Elon Musk das Geld für Twitter?

Twitter und Elon Musk: Ein Beziehungsdrama in sieben Akten