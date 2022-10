Veronica Kaup-Hasler, Wiener Kulturstadträtin, geht in ihrem Gastkommentar auf die Reformbestrebungen des ORF ein. Sie hofft, dass dieser "seiner wichtigen Aufgabe als Förderer und Produzent künstlerischen Schaffens unterschiedlichster Facetten auch weiterhin nachkommen wird".

Die Welt steht nicht still, und so zwingt sie uns zu permanenter Veränderung. Wir müssen also reformieren, weiterentwickeln, immer wieder neu denken. Diesem Imperativ ist nichts entgegenzusetzen, doch fällt auf, dass in Sachen ORF der Begriff "Reform" häufig und unmittelbar mit dem Begriff "Sparmaßnahmen" verknüpft ist. Nichts spricht gegen ein sorgsames, sparsames Umgehen mit vorhandenen Mitteln, doch geht es zu weit, wenn Reduktionen des Inhalts, Personaleinsparungen und Kürzungen zunehmend das Kernstück des öffentlichen Auftrags, jenen der Bildung, gefährden.

Vielfalt und Qualität

Die kolportierten Umstrukturierungen bei den Radiosendern des ORF haben bei vielen Kulturschaffenden große Besorgnis ausgelöst – was für mich nachvollziehbar ist. Die in einem – bereits von mehr als 22.000 Unterstützerinnen und Unterstützern unterschriebenen – offenen Brief formulierten Warnungen, sollten von den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger ernst genommen werden. Für die Institutionen und Kulturschaffenden ist es essenziell, in einem der Vielfalt und Qualität verpflichteten Programm mit ihrem künstlerischen Schaffen eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Genau dafür steht das Prinzip des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir als Gesellschaft den verstärkten Blick auf vermeintlich Abseitiges brauchen. Wir müssen jene Inhalte schätzen, die nicht das ohnehin Massentaugliche replizieren. So fördern wir auch die Innovation in vielen Bereichen, in Wissenschaft, Kunst und Kultur.

Wenn der Sparstift dort angesetzt werden soll, wo man weniger Zuhörerinnen und Zuhörer ausmacht und programmliche Randzonen vermutet, muss man hellhörig werden. Denn auch in der Kunst kommt Innovation stets von den Rändern her. Sie fließt, ja oft sickert sie über Jahrzehnte hinweg, aus den experimentellen Orten, die Mut haben, im Scheitern Neues und Innovatives zu entdecken, in die Mitte der Gesellschaft, um dort Erneuerung zu stiften. Neue Musik, neue Kompositionen aller Genres, müssen permanent auch größeren Öffentlichkeiten vorgestellt werden.

Gesicherte Räume

Die vielgepriesene wirtschaftliche Effizienz, was bedeutet sie für die Kultur? Hand in Hand mit dem neoliberalen Diktum steter Produktivität vergiftet sie Kreativität. "Die kulturellen Leistungen der Menschheit verdanken wir einer tiefen kontemplativen Aufmerksamkeit", schreibt der Philosoph Byung-Chul Han. So wie es nachdenkliches Innehalten im Hamsterrad aus Produktivität und Performance benötigt, so braucht es für kreative Hochleistungen auch gesicherte Räume für das Experiment und das Unbequeme, Nicht-Gefällige.

Gerade weil wir als Gesellschaft mit den derzeitigen Krisen mehr denn je herausgefordert sind, braucht es ein anderes Denken über Begriffe wie Effizienz und Wertsteigerung jenseits des Ökonomischen, erweitert um eine gesamtgesellschaftliche, soziale Dimension. Dafür braucht es vielstimmige Räume, in denen die Gegenwart gemeinsam reflektiert werden kann und sich Visionen über unsere Zukunft entfalten.

"Jeder vom ORF ausgegebene Euro multipliziert sich in Kulturfestivals und europäischen Netzwerken, die sich der Förderung zeitgenössischer Formate verschrieben haben."

Kulturangebote und Programme zu präsentieren, die nicht dem Diktum der Quote unterworfen sind, ob das nun in Theatern, Konzerthäusern, Museen oder den Sendern des öffentlichen-rechtlichen Rundfunks geschieht, garantiert kulturelle Vielfalt und erfüllt den Bildungsauftrag. Vielfalt kann sich nicht in der Wiedergabe von bereits Durchgesetztem erschöpfen, sondern bedeutet, Hör-, Seh- und Wahrnehmungsgewohnheiten zu durchbrechen, mitunter auch mal zu strapazieren und herauszufordern. Denn nur so kann es gelingen, dem Publikum neue Türen abseits seiner üblichen Vorlieben zu öffnen.

Aber es geht nicht nur um das Publikum, sondern auch um die Kulturschaffenden. Wenn den Autorinnen, den Künstlern, den Komponistinnen und der Musikszene die medialen Plattformen und Sendeplätze abhandenkommen, dann geht nicht nur ein entscheidender Multiplikator verloren, sondern auch ein koproduzierender Partner und Auftraggeber. Jeder vom ORF ausgegebene Euro multipliziert sich in Kulturfestivals und europäischen Netzwerken, die sich der Förderung zeitgenössischer Formate verschrieben haben. Er ist gut angelegt, als Investition, als Förderung und Motor im Sinne wirtschaftlicher und kultureller Wertschöpfungsketten zugleich. Daher hoffe ich sehr, dass sich der ORF seiner wichtigen Aufgabe als Förderer und Produzent künstlerischen Schaffens unterschiedlichster Facetten nicht nur bewusst ist, sondern diesen Rollen auch weiterhin nachkommen wird.

Wenn der ORF seinen gesellschaftlichen Auftrag ernst nehmen möchte, dann bedeutet dies die Konzentration auf den Bildungsauftrag, die Stärkung der journalistischen Unabhängigkeit, Zeit für gute Recherchen und auf das beständige Wahrnehmen einer Bewegung, die von den Rändern in die Mitte hineinwirkt. Niemand will einen ORF, der nur noch die unterhaltsame Begleitmusik eines Niedergangs liefert. (Veronica Kaup-Hasler, 8.10.2022)