LASK will gegen Hartberg sieglose Serie beenden – Klagenfurt peilt in Lustenau dritten Sieg in Folge an

Mission impossible für Altach gegen Salzburg. Foto: APA/Krug

Salzburg/Altach – Mit dem ersten "Dreier" nach fast zwei Monaten ist Altach zuletzt aus der Krise getaucht, am Samstag (17.00 Uhr) bietet sich der Elf von Miroslav Klose die Gelegenheit für den nächsten Befreiungsschlag. Zumindest theoretisch. Denn im Schnabelholz ist Fußball-Serienmeister Salzburg zu Gast. Und der will sich im Umschaltmodus von Champions League zu Bundesliga keine Blöße geben und eines unbedingt vermeiden: den Rückfall auf Platz zwei der Tabelle hinter Sturm Graz.

Das 1:0 über Dinamo Zagreb am Mittwoch lässt die "Bullen" vom neuerlichen Achtelfinalaufstieg träumen, zumindest das internationale Überwintern ist in Reichweite. In der Liga lief es mit den 1:1-Unentschieden gegen Rapid und den LASK zuletzt weniger glamourös, der Vorsprung auf Sturm Graz schmolz auf zwei Punkte – man droht von den Steirern (zuhause gegen WSG Tirol) überholt zu werden. "Es ist schon eine gewisse Herausforderung, dass die Partie gegen Altach zwischen den beiden Champions-League-Spielen gegen Zagreb stattfindet", gab Trainer Matthias Jaissle zu, stellte aber auch klar: "Das darf und wird keine Ausrede sein. Die Mannschaft hat ja schon gezeigt, dass sie sich immer wieder neu auf die nächste Aufgabe fokussieren kann."

LASK einen Monat ohne Sieg

Nach einem Monat ohne Sieg plant der LASK endlich wieder die volle Punkteausbeute ein. Im Heimspiel gegen TSV Hartberg (Samstag, 17.00 Uhr/live Sky) wollen die Linzer an die Leistung anknüpfen, mit der sie zuletzt Meister Red Bull Salzburg an den Rand einer Niederlage gebracht haben. Gegen "kleinere" Clubs ist es zuletzt allerdings nicht nach Wunsch gelaufen, die Oststeirer erwiesen sich zudem in der vergangenen Saison als harte Nuss.

Der LASK musste sich im September gegen Ried (1:1), Lustenau (1:1) und WSG Tirol (1:4) mit nur zwei Zählern begnügen. Das soll abgehakt sein. "Wir haben gegen Kleinere nicht die Punkteanzahl geholt, gegen Kleinere ist es oft schwieriger. Aber meine Mannschaft hat Charakter", betonte Trainer Dietmar Kühbauer, der sich vielmehr am 1:1 am vergangenen Wochenende gegen Salzburg orientieren will, bei dem sein Team den Ausgleichstreffer erst in der 96. Minute kassiert hat.

Treffen der Aufsteiger

Mit dem Duell zwischen den Austrias aus Lustenau und Klagenfurt kommt es am Samstag (17.00) zum Treffen der Aufsteiger der vergangenen zwei Jahre. Die Kärntner könnten dabei erstmals in ihrer Oberhaushistorie drei Siege in Folge feiern, übten sich im Vorfeld aber in Zurückhaltung. "Es wäre ein großer Fehler, wenn wir sie auf die leichte Schulter nehmen würden", erklärte Goalgetter Markus Pink. Lustenaus Motor geriet mit nur zwei Punkten aus fünf Partien zuletzt ins Stottern.

Das war freilich auch den Gegnern geschuldet. Es waren mit Salzburg, der Wiener Austria, LASK, Sturm Graz und WAC die aktuell fünf erfolgreichsten, nach gutem Saisonstart fiel Lustenau von Rang drei auf Platz acht zurück. Trainer Markus Mader sah das naturgemäß nicht als Mini-Krise. "Jetzt kommen die Gegner auf Augenhöhe, wo man Punkte machen kann mit der Bedingung, das alles passen muss bei uns. Wir sind immer noch der Aufsteiger und wissen, woher wir kommen." (APA, red, 7.10.2022)

SAMSTAG:

LASK – TSV Hartberg (Pasching, Raiffeisen Arena, 17.00 Uhr, SR Grobelnik). Saisonergebnisse 2021/22: 1:1 (h), 1:2 (a), 0:0 (a), 3:3 (h)

LASK: Schlager – Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Renner – Michorl, Jovicic – Goiginger, Horvat, Nakamura – Ljubicic

Es fehlen: Boller (Kreuzbandriss), Letard, Wiesinger, Anselm (alle verletzt)

Hartberg: Swete – M. Horvat, Sonnleitner, Karamarko – Frieser, Fadinger, Heil, Providence – Sturm – Kriwak, Tadic

Es fehlt: Klem (Knieverletzung), Sturm (Sprunggelenk), Almog (Schambein)

* * *

Austria Klagenfurt – Austria Lustenau (Klagenfurt, 28 Black Arena, 17.00 Uhr, SR Ebner). Keine Saisonergebnisse 2021/22

Lustenau: Schierl – Anderson, Maak, Hugonet, Guenouche – Rhein, Türkmen – Teixeira, Surdanovic, Cheukoua – Fridrikas

Es fehlen: Grabher (gesperrt), Gmeiner (Magen-Darm-Erkrankung)

Klagenfurt: Menzel – Wernitznig, Mahrer, N. Wimmer, Moreira – Irving, Gkezos, Cvetko – Karweina, Pink, Rieder

Es fehlen: Jaritz (Sprunggelenk), Benatelli, Straudi (beide rekonvaleszent)

* * *

SCR Altach – Red Bull Salzburg (Altach, Cashpoint Arena, 17.00 Uhr, SR Altmann). Saisonergebnisse 2021/22: 1:1 (h), 0:4 (a)

Altach: Casali – Thurnwald, Strauss, Zwischenbrugger, Schreiner – Jurcec, Jäger, Nimaga, Tibidi – Bischof, Nuhiu

Es fehlen: Odenahl (Muskel), Aigner, Haudum (beide Sprunggelenk), Reiter (Kreuzbandriss)

Salzburg: Köhn – Van der Brempt, Bernardo, Solet, Wöber – Diarra, Gourna-Douath, Sucic, Kjaergaard – Adamu, Koita

Es fehlen: Fernando (Oberschenkel), Kameri (Schulter), Omoregie (Oberschenkel) und Tijani (Schien- und Wadenbein)

Fraglich: Ulmer (Oberschenkel)