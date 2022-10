Was bewegt die Wählenden verschiedener Altersgruppen oder Geschlechter, wie schauen sie auf die letzten Jahre, und was wünschen sie sich für die Zukunft?

Verschiedene Beweggründe veranlassen Menschen zu unterschiedlichen Wahlentscheidungen – wir haben sie gesammelt. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Am Sonntag waren rund 6,4 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, sich zwischen sieben Kandidaten um das Amt des Bundespräsidenten zu entscheiden. Wie sehr weichen die Entscheidungen zwischen Jüngeren und Älteren voneinander ab und wie stark zwischen Arbeitern und Angestellten? Welche Motive brachten die Wählerinnen des einen und die Wähler des anderen Kandidaten zur Urne?

Solche strukturellen Unterschiede zwischen verschiedenen soziodemografischen Gruppen zeigen die repräsentativen Wahltagsbefragungen von ORF/Sora und ATV/Hajek (mehr Infos zu den Samples am Ende des Artikels).

Vor der Bundespräsidentenwahl 2016 nahm eine Mehrheit von 52 Prozent eine negative Entwicklung der vergangenen Jahre in Österreich wahr. Eine Regierungskrise, eine Pandemie und einen Krieg auf dem Kontinent später ist diese beachtliche Zahl noch weiter auf 65 Prozent gestiegen. Nur zwölf Prozent sagen, das Land habe sich zum Positiven entwickelt.

Damals berichteten auch drei Viertel aller Befragten von einem negativen Gefühl gegenüber der Politik im Allgemeinen – konkret Enttäuschung oder Ärger. 2022 ist dieser Anteil noch einmal um einige Prozentpunkte gestiegen, sodass nur mehr 16 Prozent der Wählerinnen und Wähler mit einem Gefühl der Zufriedenheit an die politischen Vorgänge in Österreich denken.

Die Rolle des Bundespräsidenten als Gegengewicht zur Legislative ist in den meisten Präsidentschaftswahlkämpfen Thema. 57 Prozent der heuer Befragten meinen, das Staatsoberhaupt soll sich der parlamentarischen Mehrheit beugen. Gegenüber 2016 hat sich das kaum geändert.

So viele Kandidaten wie noch nie, und diese Feststellung bedarf keiner geschlechtergerechten Formulierung. Offenbar hat die Mehrheit damit aber gar kein Problem. Oder anders ausgedrückt: Recht wichtig ist es den meisten auch nach der nächsten, für 2028 angesetzten Wahl nicht, dann eine Bundespräsidentin zu haben.

Der eine oder andere Kandidat drohte im Wahlkampf polternd, in einer ersten Amtshandlung die Regierung zu entlassen In der Bevölkerung kam das nur mäßig an, rund 28 Prozent hielten die Abberufung bei gleichzeitiger Neuwahl für eine gute Idee. Weitere elf Prozent würden sich eine andere Regierung ohne Neuwahl wünschen, die relative Mehrheit möchte sie aber regulär weiterarbeiten sehen.



Genau die Hälfte der Befragten wünschte sich mehr tagespolitische Aktivität des Bundespräsidenten. Für rund vier von zehn war Alexander Van der Bellens Amtsauslegung in dieser Hinsicht optimal. Nur einer Minderheit brachte es sich sogar zu viel ein.

Apropos Tagespolitik: Das weltpolitisch alles dominierende Thema, der Ukraine-Krieg, wurde ebenfalls thematisiert. Und zwar in Form der Frage "Wofür soll sich der nächste Bundespräsident hinsichtlich der Russland-Sanktionen einsetzen?" Neben einem relativ großen Segment von 17 Prozent ohne klare Meinung ist eine Mehrheit von 47 Prozent für die Fortführung beziehungsweise sogar eine Verschärfung der momentanen Maßnahmen. 36 Prozent wünschen sich, dass der Präsident für eine Lockerung oder Abschaffung eintritt.

Auftraggeber: ORF/Sora/ISA

durchführende Institute: Jaksch & Partner OG, Linz



Grundgesamtheit: Wahlberechtigte zur Bundespräsidentenwahl 2022

Methode: Telefon- & Online-Interviews

Befragungszeitraum: 3. bis 8. Oktober 2022

Stichprobe: rund 1.200 Personen



Max. Schwankungsbreite der Ergebnisse: +/- 2,8 %

Gewichtung: soziodemografisch (Geschlecht, Alter, Bildung, Erwerb), Hochrechnung am Wahltag

Auftraggeber: ATV / Peter Hajek



durchführende Institute: Jaksch & Partner und Talk Online

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte zur Bundespräsidentenwahl 2022

Methode: Telefon- und Online-Befragung

Befragungszeitraum: 4. bis 8. Oktober 2022

Stichprobe: 1.200 Personen (400 Telefon / 800 online)

Max. Schwankungsbreite der Ergebnisse: +/- 2,8 %



Welche Quelle für welche Grafik verwendet wurde, ist jeweils in der Fußnote angeführt. (mcmt, rk, 9.10.2022)