Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Foto: AP/Theresa Wey

Mit der Ironie – oder der Selbstironie – im öffentlichen Diskurs ist das so eine Sache. Recht viele Mitbürger verstehen sie nicht oder wollen sie nicht verstehen. Das musste auch Alexander Van der Bellen in der von Armin Wolf und Susanne Schnabl gestalteten Schlussrunde der Wahlkampfinterviews im ORF erfahren. Man sprach ihn darauf an, dass er einmal sinngemäß gesagt habe, angesichts der Anfeindungen, denen muslimische Kopftuchträgerinnen oft ausgesetzt seien, müssten eigentlich alle Frauen aus Solidarität Kopftuch tragen. Das wurde damals von den Musliminnenhassern teils ernst genommen, teils bewusst missverstanden. VdB sagte denn auch Donnerstagabend seufzend, mit der Ironie sei das so eine Sache. Kurz darauf fiel er selbst wieder in die Ironiefalle, als er sagte, wenn er in seiner zweiten Amtszeit die Kräfte schwinden spüre, werde er schon zu sich sagen: "Oida, es reicht."

Aber das sind im Grunde Kinkerlitzchen. Schade, dass man sich darauf konzentrierte. An substanziellen Aussagen von VdB blieb eigentlich nur die klare Verurteilung von Putins Krieg über. Wenn man schon über Kopftücher redet, dann vielleicht über die unfassbar mutigen jungen Frauen im Iran, die Tod, Folter und Vergewaltigung riskieren? Von den anderen Kandidaten war ja keine Substanz zu erwarten, außer überwiegend substanzieller Blödsinn, aber von VdB hätte man gerne mehr zur Zukunft gehört. (Hans Rauscher, 7.10.2022)