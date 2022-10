Umfragen zeigen in schöner Regelmäßigkeit, dass der Großteil der Österreicher ungern auf Bargeld verzichten würde. Foto: GettyImages/rzoze19

Es ist fast schon ein Ritual, eine Show, von der alle etwas haben: Bankenvertreter, Politiker und Notenbank-Chefs rücken aus, um sich für den Erhalt von Münzen und Scheinen in die Bresche zu werfen. Seltenheitswert hat das seit 2016 nicht mehr. In rarer Eintracht brachte die SPÖ-ÖVP-Koalition einen Antrag für "Recht auf Barzahlung" durchs Parlament. Freilich handelte es sich dabei nicht um die von der FPÖ gewünschte Verfassungsbestimmung.

Damals wurde ruchbar, dass die Europäische Zentralbank die Weichen für den Abschied vom 500-Euro-Schein stellen würde. Die Angst vor dem gläsernen Menschen, dessen Zahlungsströme bis in den letzten Winkel nachvollziehbar sind und für Bürger und Bürgerinnen jegliche Privatheit und Anonymität verlorengeht, waberte durch Parteien und Bevölkerung. Zuletzt erregte der Vorschlag aus Brüssel, eine einheitliche Bargeldobergrenze von 10.000 Euro einzuziehen – um Geldwäschern das Geschäft zu erschweren.

Stückmäßig gesehen waren im Jahr 2021 in Österreich mit 30 Prozent am meisten 50-Euro-Scheine im Umlauf, knapp gefolgt von Hundertern. 28,2 Milliarden Banknoten mit einem Gegenwert von 1,54 Billionen Euro und 141 Milliarden Münzen mit einem Gegenwert von 31,2 Milliarden Euro waren Ende 2021 in Umlauf. Insgesamt beläuft sich der Euro-Bargeldumlauf somit auf 1,58 Billionen Euro. Foto: OeNB

Die Antwort aus Österreich: Mit uns nicht! Man wolle "die Bedeutung von Bargeld in Österreich weiter stärken und absichern", wie es im September dieses Jahres hieß, als die Plattform "Euro-Bargeld 360 Grad" präsentiert wurde – in Anwesenheit von zwei Ex- und einem amtierenden Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), sekundiert von Sozialpartnern, Seniorenvertretern und Konsumentenschützern. Das Bargeld-Volksbegehren haben mehr als eine halbe Million Österreicher und Österreicherinnen unterschrieben. Initiiert hat es ein Tischlermeister.

Grenzenlose Liebe

Die Liebe der Bevölkerung zu Barem scheint grenzenlos zu sein. An der Kasse im Supermarkt kramt man umständlich seine Münzen aus dem Börsel, im Bus hält man für den Ticketkauf für die Fahrt aufs Land die abgezählten Scheine und Münzen bereit, in vielen Wirtshäusern kommt man mit elektronischen Zahlungsmitteln nicht weit. Noch immer hängen so viele Menschen am Baren wie in kaum einem vergleichbar wohlhabenden europäischen Land außerhalb Deutschlands.

Wertmäßig waren es im Vorjahr eindeutig die 160 Mio. Hundert-Euro-Scheine bei den im Umlauf befindlichen Euro-Noten in Österreich, die das meiste Gewicht hatten. Im Euroraum stieg im Vergleich zum Dezember 2020 der wertmäßige Banknoten- und Münzumlauf um 7,6 Prozent. Foto: OeNB

Umfragen zeigen in schöner Regelmäßigkeit, dass der Großteil der Österreicher ungern auf Bargeld verzichten würde. Auch wenn kontaktloses Bezahlen per Karte oder Mobiltelefon zunimmt – es ist und bleibt das mit Abstand beliebteste Zahlungsmittel. Laut einer jüngeren Umfrage bezahlen 77 Prozent der Befragten in Österreich häufig bar, in vielen Staaten wird mittlerweile der elektronischen Zahlung der Vorzug gegeben. Solche Zustimmungswerte können die meisten Politiker nicht ignorieren. Doch warum ist das so? Bargeld ist bürgerliche Freiheit – so lautet die Gleichung hierzulande.

Kontrolle und Freiheit

Gut möglich, dass der lange laxe Umgang der Österreicher in Sachen Transparenz seine Schatten wirft. Man erinnere sich an den ausdauernden Widerstand gegen die Abschaffung des Bankgeheimnisses. "Wir lassen uns unsere Freiheit nicht nehmen", hieß es damals. Das gilt für viele heute noch. Zur Angst, "dass wir mit elektronischem Zahlen gläsern für die Politik und die Banken werden, kommt das Wissen, dass wir mit Bargeld einen genauen Überblick über unsere Ausgaben haben", sagt der Wirtschaftspsychologe Erich Kirchler. Sprich: Wir haben gerne selbst die Kontrolle, lassen uns aber ungern in die Karten schauen.

Hier handelt es sich um gefälschte Euro-Bank-Noten. Der Fünfhunderter wird nicht mehr gedruckt, ist aber weiterhin gesetzliches Zahlungsmittel. Hierzulande waren im Vorjahr vier Millionen Stück im Umlauf. 2018 waren es noch neun Millionen. Foto: APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Dazu kommt: Wir können weiterhin unsere Scheine und Münzen hervorkramen, weil der Aufwand, sie zu organisieren, überschaubar ist. Es gibt so viele Behebungsmöglichkeiten für "echtes eigenes Geld" wie nie zuvor, sagt Franz Rudofer. Der Geschäftsführer der Bankensparte in der Wirtschaftskammer hat die Sorge, dass mit der Ausdünnung des Filialnetzes der Banken auch die Zahl der Geldausgabeautomaten schrumpft, in bester Erinnerung. Es kam anders. Heute gibt es 9033 davon, dazu kann man an rund 4000 Supermarktkassen Geld beheben.

Bargeldlos im Norden

Wer in den Norden fährt, zu den Vorreitern in Sachen "bargeldlos leben", muss sich anders orientieren. In Schweden wurden in den 1990er-Jahren infolge der Bankenkrise hunderte Bankomaten abgebaut. Es gab – unterstützt von der Regierung – eine regelrechte Kampagne pro Karte, dazu harte Regeln im Kampf gegen Steuerbetrug und Geldwäsche.

Mit Bargeld kommt man in Schweden nicht mehr weit. Hierzulande tickt man anders. Bargeldhandling ist zumindest für die Banken teuer. Für die Kunden ist es vielfach die günstigste Variante. Wenn es sich nicht gerade um Großbeträge handelt, ist Barzahlung hierzulande vergleichsweise anonym. Im digitalen Leben sind Spuren meist unvermeidlich. Foto: Reuters/EUTERS/Colm Fulton

Und man schuf Fakten. Viele Banken akzeptieren kein Bargeld mehr. Die, die es tun, rufen schon einmal die Polizei, kommt eine größere Summe auf den Tisch. "Vi hanterar ej kontanter" ("Wir akzeptieren kein Bargeld"), heißt es in Cafés und Geschäften. Man traut einander und dem System – mehr als hierzulande. Ein Punkt, an dem auch Wirtschaftspsychologe Kirchler einhakt. Auch wir "könnten wesentlich mehr vertrauen – auch in Hinblick auf Steuerehrlichkeit", sagt er. Der Staat sollte "die Bürger zu mehr Kooperation bringen, und wir Bürger sollten Kooperation auch voneinander einfordern".

Stromversorgung

Dazwischenfunken könnte die Krise. Elektronisches Geld braucht Stromversorgung. Dass diese uneingeschränkt gewährleistet ist, daran gibt es Zweifel. Das Notfallpaket, das Ex-Gouverneur Ewald Nowotny ans Herz legt: Kerzen, Zündhölzer, Mineralwasser und eine signifikante Menge Bargeld. Für die meisten Menschen in Österreich ist das aber wohl kein Problem. (Regina Bruckner, Joseph Gepp, 8.10.2022)