Schaulustige blicken am frühen Morgen des 8. Oktober auf die brennende Brücke. Foto: Imago / Itar-Tass / Alyona Popova

Die Krim-Brücke gilt als längstes Bauwerk Europas. Über 19 Kilometer erstreckt sie sich über die sogenannte "Straße von Kertsch", die Meerenge zwischen den Halbinseln Krim und Taman. Die Brücke ist ein strategisches Prestigeprojekt Putins: Eine vierspurige Autobahn und eine zweigleisige Bahnstrecke auf zwei parallel verlaufenden Brücken verbinden die annektierte Krim mit dem russischen Festland.

Die Idee der Brücke auf die Krim ist über hundert Jahre alt. Doch die Bauvorhaben scheiterten wiederholt oder wurden von den Weltkriegen vereitelt. Während der ersten Amtszeit Wladimir Putins wurde die Landverbindung über die Ukraine und der Fährverkehr für ausreichend angesehen.

Die Brücke verbindet die Krim im Westen mit der russischen Halbinsel Taman im Osten.

Brücke als Lebensader

Erst mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland bekam das Projekt wieder strategische Bedeutung. Die Ukraine blockierte alle Versorgungslinien auf die Halbinsel, Russland musste Güter und Lebensmittel auf dem See- oder Luftweg transportieren. Andere Infrastrukturprojekte wurden zurückgestellt, um die Brücke als Lebensader der Krim zu ermöglichen.

Nach drei Jahren und drei Milliarden Euro Baukosten wurde im Frühjahr 2018 die Autobahnbrücke eröffnet, im darauffolgenden Winter eröffnete Präsident Putin im Führerhaus einen Zuges die Bahnstrecke. Mit Beginn der Invasion der Ukraine wurde die Krim-Brücke zum wichtigen Transportweg für Nachschub und Versorgung der russischen Truppen.

Russland Präsident Putin als Lokführer bei der Eröffnung der Brücke. Foto: EPA / Sputnik

Brand und schwere Straßenschäden



Am frühen Morgen des 8. Oktober brach auf der Brücke Feuer aus. Bilder in russischen und ukrainischen Medien zeigen, wie Flammen aus einem Zug stießen und das gesamte Gleisbett der Eisenbahnbrücke brannte. Auch ein Straßenabschnitt der parallel verlaufenden Autobahnbrücke wurde den Angaben zufolge schwer beschädigt.



Das Feuer soll in einem Treibstoffwaggon am Ende eines Güterzuges ausgebrochen sein. Die Lokomotive und mehrere Waggons seien nach Kertsch auf der Krim gefahren, hieß es. Die Ursache des Feuers war den Behörden zufolge zunächst unklar. Verletzt wurde nach Behördenangaben niemand, die Brücke wurde für den Verkehr gesperrt. Es soll eine Fährverbindung eingerichtet werden, wie die Regierung in der Krim-Hauptstadt Simferopol mitteilte.

Das ukrainische Medium "Kiyv Independent" teilte Videos der brennenden Brücke.

Aus Kiew gab es immer wieder Drohungen, die Brücke unter Beschuss zu nehmen. Zuletzt kam es in der Region Kertsch, die auf der Krim direkt an die Brücke grenzt, immer wieder zu Zwischenfällen mit Drohnen, die explodierten. Russland hatte eindringlich davor gewarnt, die Brücke anzugreifen und damit gedroht, im Gegenzug Kommandozentralen in Kiew ins Visier zu nehmen. Die ukrainische Führung hatte mehrfach schwere Waffen für große Reichweiten aus dem Westen gefordert. Damit sollte dann auch die Brücke zerstört werden, wie es in Kiew hieß.

Putin setzt Untersuchungskommission ein

Putin ist nach Kreml-Angaben bereits über den Brand informiert worden. Er habe angewiesen, eine Kommission zur Untersuchung der Ursachen des Feuers einzusetzen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Samstag der Agentur Interfax zufolge.

Nach dem Zwischenfall erklärte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak auf Twitter, dies sei "der Anfang". Er reklamiert keine direkte Verantwortung der Ukraine für den Vorfall, schreibt aber auch: "Alles Illegale muss zerstört werden, alles Gestohlene muss an die Ukraine zurückgegeben werden, alles, was von Russland besetzt ist, muss vertrieben werden." Russland hat die Krim 2014 annektiert. (APA, Ricarda Opis, 8.10.2022)