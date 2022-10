Ja, da stimmt irgendwas nicht... der Typ da drüben sieht nicht sonderlich gesund aus, und außerdem beißt er einen Häftling. Foto: Paradox Interactive / Double Eleven

Das Indie-Game "Prison Architect" ist per se schon eine recht skurrile Erscheinung der Games-Welt, muss man hier doch ein Gefängnis aufbauen und verwalten. Nun haben Paradox Interactive und Double Eleven die mittlerweile achte Erweiterung angekündigt: Den Zombie-Modus mit dem selbsterklärenden Namen "Undead".

Hier erheben sich Untote aus dem Grab und können jeden infizieren, den sie beißen – wodurch die Horde weiter anwächst. In diesem Fall müssen Insassen und Wärter also kooperieren, um die Zombie-Apokalypse zu überleben. Die Wärter haben keine Macht über die infizierten Einheiten, sie bewegen sich und handeln unabhängig im Gefängnis, bis sie aufgehalten werden. Zu diesem Zweck können die Gefängniswärter unter anderem alle ihnen verfügbare Waffen einsetzen oder auch Kopfgeldjäger anheuern.

Paradox Interactive

"Der Kampf ums Überleben ist keine leichte Aufgabe, denn er bringt eine zusätzliche Ebene der Komplexität und des Drucks in das Management-Gameplay", sagt Gaz Wright, Game Director von Prison Architect bei Double Eleven, über das Add-on. Als zusätzliches Schmankerl gibt es das "Undead Overlay", welches dem Menü ein gruseliges Erscheinungsbild verpasst. "Prison Architect: Undead" erscheint am 11. Oktober für PC, Xbox One und PlayStation 4 und kostet 2,99 Euro (UVP). (red, 8.10.2022)