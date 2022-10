Das sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Samstag in Berlin. Für den Verkehr unverzichtbare Kabel seien sabotiert worden

Drei Stunden lang musste der Zugverkehr am Samstag eingestellt werden. Foto: APA/dpa/Paul Zinken

Berlin – Die großflächigen Ausfälle im Zugverkehr in Norddeutschland gehen nach Aussage der Bahn auf Sabotage zurück. "Aufgrund von Sabotage an Kabeln, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind, musste die Deutsche Bahn den Zugverkehr im Norden heute Vormittag für knapp drei Stunden einstellen", sagte eine Sprecherin am Samstag in Berlin. Die zuständigen Sicherheitsbehörden hätten die Ermittlungen aufgenommen.

Die heftigen Probleme in Norddeutschland seien auf eine Störung des digitalen Zugfunks GSM-R (Global System for Mobile Communications – Rail) zurückzuführen gewesen, so eine Sprecherin. "Er dient der Kommunikation zwischen den Leitstellen, die den Zugverkehr steuern, und den Zügen und ist damit unverzichtbarer Bestandteil für den reibungslosen Zugverkehr." Die Störung sei wieder behoben, hieß es von der weiters. Der Betrieb laufe langsam wieder an. "Mit Beeinträchtigungen ist allerdings weiter zu rechnen."

Verkehrsminister: "gezieltes und mutwilliges Vorgehen"

"Wir wissen, dass an zwei unterschiedlichen Standorten in Deutschland die Kabel vorsätzlich durchtrennt worden sind", sagte der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Samstag. Es sei klar, dass es sich um ein "gezieltes und mutwilliges Vorgehen" handle. Die Hintergründe der Tat seien derzeit aber noch nicht bekannt. Die Bundespolizei ermittele. Durch das schnelle Krisenmanagement der Deutschen Bahn sei es in Abstimmung mit seinem Ministerium gelungen, dass der Zugverkehr noch am Vormittag wieder aufgenommen werden konnte.



Laut dem deutschen Spiegel fiel das Funk-Kommunikationsnetz Samstagfrüh gegen 6.40 Uhr aus. Unbekannte hätten bei Berlin-Karow, einem Ortsteil im Bezirks Pankow, eine entscheidende Datenleitung in einem Kabelschacht durchtrennt. Außerdem sei auch bei Dortmund vor dem Ausfall ein "ähnlicher Sabotagekat" festgestellt worden. (APA, Reuters, red, 6.10.2022)