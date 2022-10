Die Zahl der Neuinfektionen steigt aktuell wieder massiv an. Foto: APA/HANS PUNZ

Am Samstag wurden österreichweit 13.664 Corona-Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden gemeldet. 14 an Covid erkrankte Menschen sind seit dem Vortag verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1.060 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Damit gibt es in Österreich 140.646 Menschen, die aktiv an der Erkrankung laborieren – um 3.662 mehr als am gestrigen Freitag.

Die aktuelle Infektionslage in den Bundesländern: In der Bundeshauptstadt Wien sind 2.431 Neuinfektionen gemeldet worden, in Niederösterreich 2.509 neue Fälle, in Oberösterreich waren es 2.950, in Salzburg 969 und in Tirol 538. In Vorarlberg wurden 479 Neuinfektionen dokumentiert, in Kärnten 973, in der Steiermark 1.995 und im Burgenland 444.

Oberösterreich Spitzenreiter bei Sieben-Tage-Inzidenz

Aussagekräftiger sind wie immer die Sieben-Tage-Inzidenzen, die die unterschiedlichen Bevölkerungszahlen mit in Betracht ziehen. Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Oberösterreich mit 1.224,9, gefolgt von Salzburg, Tirol und Kärnten (1.183,1, 1.151,9 beziehungsweise 1.121,9). Weiters folgen Niederösterreich (1.045,4), das Burgenland (1.008,9), die Steiermark (983,1), Wien (945,8) und Vorarlberg (899,8). Seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 hat es in Österreich bereits 5.239.883 bestätigte Corona-Fälle gegeben, verstorben sind bisher an oder infolge von Covid-19 20.823 Menschen.

Am Freitag lagen 98 Covid-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen der österreichischen Krankenhäuser, 2.096 Covid-Patientinnen und -Patienten auf den Normalstationen. Seit vergangener Woche werden die Spitalszahlen am Wochenende nicht mehr gemeldet, daher gibt es erst Anfang der kommenden Woche aktuelle Zahlen. (red, APA, 8.10.2022)