Die Hartberger schlugen in Halbzeit zwei gleich dreimal zu. Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Pasching – Der LASK hat seine Negativserie in der 11. Runde der Fußball-Bundesliga prolongiert. Die Elf von Trainer Dietmar Kühbauer verlor am Samstag in Pasching gegen den TSV Hartberg mit 0:3 und ist seit fünf Liga-Spielen ohne Sieg. Während die Linzer in Hälfte eins beste Chancen vernebelten, schlugen die Oststeirer in der zweiten Hälfte eiskalt zu. Rene Kriwak (55.), Dario Tadic (62.) und Matija Horvat (78.) sorgten nach drei Niederlagen in Folge für einen Dreier der Hartberger.

In der Tabelle bleiben die Oberösterreicher nach ihrer zweiten Saisonniederlage mit 19 Zählern Dritter, während sich die Steirer mit nun zehn Punkten an Altach vorbei auf Rang zehn schoben. Auf die Mannschaft von Trainer Klaus Schmidt wartet in der nächsten Runde erneut ein Auswärtsspiel, nämlich in Altach, während der LASK zur Klagenfurter Austria reist.

LASK-Coach Dietmar Kühbauer hatte nach der starken Leistung seiner Mannschaft vor einer Woche gegen Meister Salzburg (1:1) keinen Grund, seine Startelf umzustellen. Bei den Hartbergern gab es im Vergleich zur 2:3-Heimniederlage gegen Austria Klagenfurt nur eine Veränderung, der verletzte Philipp Sturm wurde im offensiven Mittelfeld von Okan Aydin ersetzt.

Linzer Dominanz

Nach kurzer Anlaufphase erarbeiteten sich die Linzer vor 4.500 Fans in der Paschinger Raiffeisen Arena ein klares Übergewicht samt Chancen-Plus. Zunächst rettete Hartberg-Goalie Rene Swete per Fußabwehr gegen Marin Ljubicic (4.), danach setzte Sascha Horvath den Ball nach toller Kombination über Rene Renner und Peter Michorl an die Außenstange (9.). Zehn Minuten später bekamen die Gäste den Ball hinten nicht geklärt, Horvath bediente Ljubicic, der frei aus neun Metern weit übers Tor schoss (19.).

Hartberg hatte kaum mehr Zugriff aufs Spiel und konnte sich bei Swete und der fehlenden Effizienz des LASK bedanken, dass es noch 0:0 stand. Auch eine Doppelchance mündete nicht in der Linzer Führung: Renner scheiterte mit einer Direktabnahme nach Michorl-Corner an Swetes Fäusten. Der Ball gelangte danach zu Thomas Goiginger, der das Leder ans Lattenkreuz nagelte (32.). Fünf Minuten später verpasste Ljubicic einen Stanglpass von Keito Nakamura, Swete wäre geschlagen gewesen. Glück hatten die Gastgeber, als Nakamura den Ball im eigenen Strafraum am Oberarm berührte. Referee Gerhard Grobelnik ließ weiterspielen.

Hartberger Kaltschnäuzigkeit

Nach der Pause stellten die Oststeirer die Partie auf den Kopf. Ein Abschlag von LASK-Torhüter Alexander Schlager kam postwendend zurück: Lukas Fadinger bediente per Kopf Kriwak, der eiskalt zur Gästeführung traf (55.). Es war der zweite Saisontreffer der 23-jährigen Rapid-Leihgabe. Und Hartberg legte nach: Schlager konnte einen Aydin-Schuss nicht sauber klären, Tadic staubte ab (62.).

Der LASK war damit gebrochen. Horvat machte aus kurzer Distanz nach Heil-Stanglpass den Sack zu. Die Hartberger bleiben damit der Angstgegner der Linzer. Schon in der Vorsaison gab es gegen den TSV nur drei Remis und eine Niederlage. Der letzte Erfolg datiert vom Juni 2020. (APA, 8.10.2022)

Bundesliga (11. Runde):

LASK – TSV Hartberg 0:3 (0:0). Pasching, Raiffeisen Arena, 4.500 Zuschauer SR Grobelnik.

Tore:

0:1 (55.) Kriwak

0:2 (62.) Tadic

0:3 (78.) M. Horvat

LASK: Schlager – Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Renner – Jovicic, Michorl – Goiginger (81. Flecker), Horvath, Nakamura – Ljubicic (71. Koulouris)

Hartberg: Swete – M. Horvat, Sonnleitner (87. Steinwender), Karamarko – Frieser, Fadinger (87. Ejupi), Heil, Providence – Aydin (72. Kainz) – Kriwak (80. Knollmüller), Tadic (80. Paintsil)

Gelbe Karten: Jovicic bzw. Providence