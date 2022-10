Foto: EPA/JUAN CARLOS HIDALGO

Madrid – Real Madrid hat im Kampf um die Tabellenspitze in der spanischen Fußball-LaLiga vorgelegt. Die "Königlichen" setzten sich am Samstag dank eines frühen Tors von David Alabas Abwehrkollegen Eder Militao (3.) im Nachbarschaftsduell bei Getafe mit 1:0 durch und holten im achten Spiel den siebenten Sieg. Zuletzt hatte der Club mit einem 1:1 gegen Osasuna erstmals nicht gewinnen können. Real zog vorerst um drei Punkte am FC Barcelona vorbei, der am Sonntag Celta Vigo zu Gast hat. (APA, 8.10.2022)