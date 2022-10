Dieses Satellitenbild zeigt den Sturm vor der Küste Kolumbiens. Foto: AFP / CIRA / CSU & NOAA

Mexiko-Stadt – Der Tropensturm Julia hat sich am Samstagabend in einen Hurrikan verwandelt und steuert jetzt auf die Karibikküste Nicaraguas zu. "Lebensbedrohliche Sturzfluten und Schlammlawinen sind durch starke Regenfälle über Zentralamerika und Südmexiko bis Anfang nächster Woche möglich", teilte das U.S. National Hurricane Center (NHC) am Samstag mit.

Der Sturm bewege sich mit großer Geschwindigkeit auf Nicaragua zu, wo er in der Nacht noch auf Land treffen werde. Die mittelamerikanischen Länder haben bereits vor Julias Ankunft Katastrophenalarm ausgelöst.

Nach seinem Landfall in Nicaragua wird sich nach Angaben des NHC der Hurrikan beim Überqueren des Gebietes voraussichtlich allmählich abschwächen, bevor er am Sonntag und Montag entlang der Pazifikküste von Honduras, El Salvador und Guatemala nach Norden zieht. Anfang nächster Woche könnte der Sturm im Süden Mexikos zu Sturzfluten führen. (APA, 9.10.2022)