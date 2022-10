Darum geht's. Foto: EPA/ STEINBACH

Im Lager der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft blickt man am Sonntag (12.00 Uhr/live ORF 1) mit Spannung nach Frankfurt. In der Mainmetropole erfolgt die Auslosung der zehn Qualifikationsgruppen für die EURO 2024 in Deutschland, die ÖFB-Auswahl hofft auf ein machbares Los. Die Teilnahme an der Endrunde im Nachbarland ist das ganz große Ziel für die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick. Die Österreicher werden aus Topf zwei gezogen. (APA, 9.10.2022)

Gruppe A

Spanien, Schottland, Norwegen, Georgien, Zypern

Gruppe B

Niederlande, Frankreich, Irland, Griechenland, Gibraltar

Gruppe C

Italien, England, Ukraine, Nordmazedonien, Malta

Gruppe D

Kroatien, Wales, Armenien, Türkei, Lettland

Gruppe E

Polen, Tschechien, Albanien, Färöer, Moldawien

Gruppe F

Belgien, ÖSTERREICH, Schweden, Aserbaidschan, Estland

Gruppe G

Ungarn, Serbien, Montenegro, Bulgarien, Litauen

Gruppe H

Dänemark, Finnland, Slowenien, Kasachstan

Gruppe I

Schweiz, Israel, Rumänien, Kosovo

Gruppe J

Portugal, Bosnien, Island, Luxenburg, Slowakei

Topfeinteilung:

Topf 1: Niederlande, Kroatien, Spanien, Italien, Dänemark, Portugal, Belgien, Ungarn, Schweiz, Polen

Topf 2: Frankreich, Österreich, Tschechien, England, Wales, Israel, Bosnien, Serbien, Schottland, Finnland

Topf 3: Ukraine, Island, Norwegen, Slowenien, Irland, Albanien, Montenegro, Rumänien, Schweden, Armenien

Topf 4: Georgien, Griechenland, Türkei, Kasachstan, Luxemburg, Aserbaidschan, Kosovo, Bulgarien, Färöer, Nordmazedonien

Topf 5: Slowakei, Nordirland, Zypern, Weißrussland, Litauen, Gibraltar, Estland, Lettland, Moldawien, Malta

Topf 6: Andorra, San Marino, Liechtenstein

Modus: Es werden zehn Gruppen ausgelost, sieben mit je fünf Teams (A bis G) und drei mit je sechs Teams (Gruppen H bis J). Die Top zwei jeder Gruppe sind für die EM von 14. Juni bis 14. Juli 2024 in Deutschland qualifiziert, die verbleibenden drei Plätze werden in Play-offs der besten nicht qualifizierten Nations-League-Teams ausgespielt.

Spieltermine 2023 (jeweils zwei Partien): 23.-28. März, 14.-20. Juni (nur für die Sechsergruppen, zeitgleich Final Four Nations League), 7.-12. September, 12.-17. Oktober, 16.-21. November