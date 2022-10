Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Der SV Horn hat sich erstmals seit der 5. Runde wieder die Tabellenführung in der 2. Fußballliga gesichert. Am Sonntag verwandelten die Niederösterreicher im Derby gegen die Admira einen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-(1:1)-Heimsieg und verdrängten Amstetten nach dessen Patzer gegen Lafnitz von der Spitze. Dort geht es nach elf Runden weiter eng her: Die Top-Vier sind nur durch zwei Punkte getrennt.

Wilhelm Vorsager brachte die Admira in Führung (36.), Andree Neumayer glich für Horn per Elfmeter noch vor der Pause aus (41.). Im Finish bescherte ein neuerlicher Strafstoß den Hausherren dann den Sieg, Goalgetter Patrik Mijic (85.) ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen. Damit vereitelten die Horner auch die erstmalige Tabellenführung von Aufsteiger Vienna, der im Parallelspiel bei Sturms Amateuren dank Thomas Kreuzhuber (9.) ein 1:0 (1:0) und damit den vierten Sieg in Folge bejubelte.

Horn hat mit 23 Punkten einen Zähler Vorsprung auf die Vienna bzw. je zwei auf Amstetten und den FAC. Auch St. Pölten und Lafnitz (19), die Admira und der GAK (je 17) haben noch Tuchfühlung mit der Spitze. (APA, 9.10.2022)