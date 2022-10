Der Soziologe, Anthropologe und Philosoph Bruno Latour im Jahr 2021. Foto: APA / AFP / Joel saget

Der französische Philosoph und Soziologe Bruno Latour ist tot. Wie sein Verlag Les Éditions La Découverte in Paris bestätigte, starb Latour in der Nacht auf Sonntag im Alter von 75 Jahren an den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Latour galt als einer der größten zeitgenössischen Intellektuellen Frankreichs und wurde unter anderem als "einer der großen Erneuerer der Sozialwissenschaften" geehrt. Er war Professor an der Elitehochschule Sciences Po in Paris. Seine Bücher sind in mehr als 20 Sprachen erschienen.

Der 1947 im zentralfranzösischen Beaune geborene Latour beschäftigte sich in seinen Werken mit der wissenschaftlichen Arbeit und damit, wie Gewissheiten entstehen. Internationale Bekanntheit erlangte Latour mit seiner wissenschaftssoziologischen Studie "Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts", die er gemeinsam mit dem britischen Soziologen Steve Woolgar im Jahr 1979 publizierte. Inspiriert von anthropologischen Feldforschungen, untersuchten Latour und Woolgar detailliert, wie im renommierten Salk Institute for Biological Studies in Kalifornien in der Gruppe des Neurowissenschafters Roger Guillemin wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden.

Latour und Woolgar ließen dabei auch den zum Einsatz kommenden Gerätschaften eine große Aufmerksamkeit zukommen, sowie soziologischen Phänomenen – beides war in den 1970er-Jahren noch eher ein Novum und sollte die Wissenschafts- und Technikforschung nachhaltig prägen: Wohingegen die Gegenstände wissenschaftlicher Erkenntnis wie Zellen oder Quarks herkömmlich als etwas verstanden werden, was "da draußen" in der Natur entdeckt wird, betonten Latour und Woolgar, wie diese Entitäten im Zusammenspiel von Wissenschaftern und Geräten "konstruiert" werden. Entgegen der traditionellen Sichtweise in der Philosophie, dass Werte und Fakten voneinander getrennt werden könnten, vertrat Latour die Ansicht, dass diese Trennung nicht möglich sei.

"Krieg der Wissenschaften"

In den 1990er-Jahren geriet Latour so ins Kreuzfeuer einer erbittert geführten Kontroverse zwischen Naturwissenschaftern einerseits und Geistes- und Sozialwissenschaftern andererseits, die unter der Bezeichnung "Krieg der Wissenschaften" (engl. "Science Wars") in akademischen Kreisen diskutiert wurde: Manche Naturwissenschafter empfanden es als Angriff auf ihren Anspruch objektiver Erkenntnis, dass Soziologen wie Latour ihre Mechanismen der Wahrheitsproduktion erkundeten. Latour betonte, er beschreibe nur die Fähigkeit wissenschaftlicher Netzwerke, Objektivität hervorzubringen.

Wegen seiner Feldstudien in Gerichten und Labors, deren Ergebnisse er in umfassende Denkmodelle einordnete, bezeichnete sich Latour als "empirischen Philosophen". Wichtige Ideengeber waren für ihn beispielsweise der französische Philosoph Gilles Deleuze (1925 –1995) und der Chemiker James Lovelock. Letzterer ist erst im Juli diesen Jahres verstorben lieferte mit der Gaia-Hypothese, wonach der Planet Erde als lebendiger Organismus verstanden wird, ein zentrales Konzept für Latour, der die Gaia-Hypothese in mehreren seiner Schriften behandelte.

Humanistischer Geist

Damit stand Latour auch für eine neue Sicht auf Umwelt und Gesellschaft und galt als ökologischer Vordenker. In seiner 2017 auf Deutsch erschienen Vortragsreihe "Kampf und Gaia", analysierte er, wie die Trennung und Entfremdung von Natur und Kultur den Nährboden für Klimaleugner bereitete. Latour begründete auch die sogenannte Akteur-Netzwerk-Theorie. Sie geht über den Gedanken sozialer Konstruktion von Wirklichkeit hinaus. Nach ihr schreiben sich Natur und Gesellschaft vielmehr in ständig neuen Verbindungen Eigenschaften zu. Latour führte dies zur Idee eines "Parlaments der Dinge", in dem auch nicht-menschliche Akteure mitentscheiden sollen.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron würdigte Latour als humanistischen und pluralistischen Geist und drückte die Anerkennung der französischen Nation für den Vordenker aus: "Seine Überlegungen und seine Schriften werden uns auch weiterhin zu neuen Verhältnissen zur Welt inspirieren." Premierministerin Élisabeth Borne schrieb, Latour hinterlasse Werke, die auch in Zukunft das Bewusstsein anregen. (trat, APA, 9.10.2022)