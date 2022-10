Eine Drohne der Polizei im Rahmen einer 'Übung zur Grenzsicherung unter Verwendung von Drohnen' am 19. August 2020 in Nickelsdorf. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Österreich unterstützt Serbien und Montenegro mit Drohnen bei der Grenzüberwachung. Im September hätten österreichische Polizistinnen und Polizisten ihr Wissen hinsichtlich der Steuerung von Drohnen und der Aufklärung aus der Luft an Exekutivbeamte in Montenegro weitergegeben, hieß es in einer Aussendung des Innenministeriums am Sonntag. Demnach sei ein vierköpfiges Team vor Ort gewesen, um seine Kenntnisse in taktischer und technischer Hinsicht zu vermitteln.

Polizei besitzt 130 Drohnen

Die montenegrinische Polizei werde ihre Drohnen "im Bereich der Grenzsicherung und bei schwierigen Einsatzlagen wie Fahndungen und Zugriffen" verwenden, hieß es weiter. "Die Unterstützung unserer Partner am Westbalkan ist ein wichtiger Teil der österreichischen Sicherheitsstrategie", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). "Drohnen sind dabei ein zentrales Einsatzinstrument zur Bekämpfung des brutalen Geschäfts der Schlepper."

Seit 2020 intensiviert die österreichische Polizei den Einsatz von Drohnen. Hierfür wurden beim Einsatzkommando Cobra/DSE und bei der Flugpolizei eigene Kompetenzzentren eingerichtet. Der Einsatzschwerpunkt der Drohnen liegt seit zwei Jahren vor allem an der österreichischen Staatsgrenze in der Bekämpfung der Schlepperei, heißt es in einer Aussendung des Innenministeriums: Derzeit stehen der österreichischen Polizei etwa 130 Drohnen zur Verfügung.

Mehr Polizisten aus Österreich

Für den Einsatz an der serbisch-nordmazedonischen Grenze werde Österreich neben Polizistinnen und Polizisten auch Drohnen entsenden. Österreich unterstützt Serbien seit 2020 mit Polizistinnen und Polizisten beim Grenzschutz. Anfang September kündigte Karner die Aufstockung der Zahl österreichischer Polizeibeamter von 50 auf 70 an. An der serbisch-nordmazedonischen Grenze sind derzeit zehn Beamte im Einsatz.

Den von EU-Kommissar Margaritas Schinas in Aussicht gestellten Frontex-Einsatz an der serbisch-nordmazedonischen Grenze zur Bekämpfung der Schlepperei begrüßt Innenminister Karner laut Aussendung: "Ein Frontex-Einsatz an der serbisch-nordmazedonischen Grenze ist ein wichtiger Beitrag im gemeinsamen und konsequenten Vorgehen gegen die international agierende Schleppermafia", sagte Karner.

Illegale Zurückweisungen

Menschenrechtsorganisationen weisen indes immer wieder auf von Polizisten begangene illegale Zurückweisungen (Pushbacks) an den EU-Außengrenzen hin. Geflüchtete hätten demnach keine Chance, einen Asylantrag zu stellen. Auch die Grüne außenpolitische Sprecherin Ewa Ernst-Dziedzic hatte Ende September nach einem Lokalaugenschein an der serbisch-ungarischen Grenze "gravierende Menschenrechtsverletzungen" beklagt.

Sie habe dort Menschen mit schweren Verletzungen gesehen, die ihnen von der ungarischen Polizei zugefügt worden sein sollen. Die Geflüchteten fristeten in wilden Camps ihr Leben und versuchten immer wieder, über die EU-Außengrenze nach Ungarn zu gelangen, berichtete die österreichische Politikerin im APA-Gespräch. (APA/red, 9.10.2022)