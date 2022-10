Turbulente Momente unter Wasser und schillernde Oktopoden wurden beim Ocean Photographer of the Year Award 2022 prämiert

Fotowettbewerbe machen die Faszination der Personen hinter den Linsen für das, was sie abbilden, deutlich spürbar. Beim "Ocean Photographer of the Year"-Award, der – wie der Name verrät – jährlich die besten Bilder der Ozeanfotografie kürt, ist das nicht anders: Er weckt Neugierde für Tiere und andere Lebewesen, die in den Meeren beheimatet sind, und sorgt durch besonders ästhetisch gebannte Augenblicke im Wasser für Staunen.

Ziel sei es, gleichzeitig die Schönheit der Ozeane und die Gefahren, die sie bedrohen, aufzuzeigen. Vielen der Künstlerinnen und Künstler gelingen die beeindruckenden Bilder bei Tauchgängen, die freilich eine besondere fotografische Herausforderung darstellen.

Im Rahmen einer Freiluftausstellung sind einige der Beiträge zum "Ocean Photographer of the Year 2022" derzeit in London an der Tower Bridge zu sehen und können noch bis zum 7. November besucht werden. Hier eine Auswahl besonderer Fotografien.