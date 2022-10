Detailergebnisse

Wlazny erreicht in Wien-Simmering mehr als 14 Prozent

Dominik Wlazny alias Marco Pogo fährt in Simmering sein Wien-weit bestes Ergebnis ein. Er könnte in der Hauptstadt mit den Briefwahlstimmen Zweiter werden. Alexander Van der Bellen schafft in seiner Heimatgemeinde Kaunertal fast 90 Prozent