Reaktionen

Robin Dutt (WAC-Trainer): "Es wird kein einmaliger Ausrutscher sein, es darf bloß nicht so oft sein. In einer Saison von 22 Spielen im Grunddurchgang und zehn nachher noch im Play-off ist es normal, dass man ein paar Spiele dabei hat. An dem Tag, wo es passiert, so wie heute, fällt es einem schwer es zu akzeptieren. Ich muss aber dem Trainerkollegen (Christian Heinle, Anm.) ein Kompliment machen, in so einer Situation trotz des Drucks die Mannschaft so auf den Platz zu bringen. Und vielleicht an alle anderen da draußen: Lasst die Trainer einfach in Ruhe arbeiten."

Christian Heinle (Ried-Trainer): "Man hat heute in vielen Aktionen gesehen, dass Dinge leichter gehen, die vorher schwierig gegangen sind. Es freut mich irrsinnig fürs ganze Team, fürs ganze Umfeld, für alle die mitleiden. Es ist nur ein Befreiungsschlag heute gewesen, aber wir wissen, dass das heute der erste Schritt war."