Wirecard-Aufdecker Dan McCrum ("Financial Times") in der Netflix-Doku über den deutschen Finanzskandal mit österreichischem Management. Foto: Netflix

Dass bereits der Anfang des Films wie eine Einleitung in einen fiktiven Actionkrimi wirkt, war für die neue Wirecard-Dokumentation Skandal! Der Sturz von Wirecard auf Netflix erwartbar. Ein Journalist der Financial Times, der Wirtschaftsbetrügereien aufdecken will, ein Investor, der ihn auf "ein paar deutsche Gangster" aufmerksam macht, suspekte Unternehmensbilanzen eines Finanzdienstleisters in Deutschland: Die Geschichte kann man sich zwar ausdenken, in diesem Fall entspringt sie aber der Realität.

In gewohnter Netflix-Doku-Manier erklären den Betrug Menschen, die sich intensiv mit dem ehemaligen Finanzunternehmen aus dem deutschen Aktienindex (Dax) auseinandersetzten, wie in einem Videotagebuch. Ein Aktien-Shortseller schildert, wie er von Schlägertypen gewarnt wurde, sich nicht mehr genauer mit den Hintergründen von Wirecard zu befassen, ein ehemaliger Mitarbeiter von Wirecard gibt indes Einblicke in die Arbeit bei dem Finanzdienstleister. Untermalt werden die Erzählungen mit Comic-Illustrationen, die ein bisschen Satire in die Geschichte mit hineinbringen.

Dafür, dass die Netflix-Doku deutlich später herauskam als andere Wirecard-Filme, hätten sich manche Zuseher vielleicht mehr Spannung, exklusivere Einblicke und aktuellere Infos, etwa zu der Ermittlung und zur Suche des untergetauchten Vorstandsmitglieds Jan Marsalek, erwartet. Es kommen immer mehr Journalisten und Expertinnen zu Wort, die es zuletzt erschweren, dem Skandal klar zu folgen. Im Endeffekt ist die Story aufgebaut wie der echte Fall: langwierig und verwoben, sodass es etwas Zeit braucht, um sie völlig fassen zu können. (Manuela Raidl, 10.10.2022)