Der Weiße Hai als Projektionsfläche für Horrorszenarien. Foto: AP/Charles Krupa

Schon seit Jahren wird die Bevölkerung der südlichen südafrikanischen Küstenlinie von der Sorge umgetrieben, was mit ihren Touristenmagneten los ist. Immer weniger Exemplare der legendären Killerhaie, der Great White Sharks, sind vor ihrer Küste auszumachen: Wenn es so weitergeht, werden die bis zu sechs Meter langen größten Raubfische dieser Erde mitsamt den Besucherströmen und ihren Beiträgen zur örtlichen Tourismuswirtschaft bald verschwunden sein.

Nicht dass die Küstenbewohner mit ihren tierischen Nachbarn selbst auf gutem Fuß stehen würden: Immer wieder reißt einer der Weißen Haie einen der Ihren in den Tod. Erst Ende des vergangenen Monats wurde eine 39-jährige Restaurantbesitzerin aus Kapstadt von einer der Killermaschinen getötet. Solche Vorkommnisse bringen die Besucherströme allerdings nicht zum Versiegen: Schließlich wird der furchtsame Mensch ausgerechnet vom monströsen Image des Königs der Meere angezogen.

Der Thrill der Begegnung

Schon seit Jahren werden Begegnungen mit Weißen Haien auf Zentimeterdistanz angeboten. Dazu werden die Besucher in Stahlkäfigen ins Wasser gelassen – damit die Begegnung auch garantiert ist, werden die Tiere mit rohem Fleisch oder verführerischen Tönen angelockt. Dennoch lassen sich die Angstmacher immer seltener blicken.

Über die Gründe wurde wild spekuliert. Die einen machten für das große Haiverschwinden die Klimaerhitzung verantwortlich, andere gaben den Netzen die Schuld, die vor den populärsten Stränden zum Schutz vor den Killern im Wasser gespannt werden. Darin verfangen sich nicht wenige der Weißen Haie. Wieder andere bezichtigten ausländische Fischerflotten, die mit ihren Schleppnetzen alles wegfegen, was sich im Wasser bewegt.

Fachleuten, die das Verhalten der Orca studieren, gelang es im Mai dieses Jahres, von einer Drohne und einem Helikopter aus fünf Killerwale zu filmen, die Weißen Hai nachstellten: Ihre Beobachtung und Videos gaben die Forscher vergangene Woche im Magazin Ecology und übers Internet bekannt. Es seien die weltweit ersten Bilder, die Orcas bei einem Angriff auf einen Weißen Hai zeigen.

Was die Forschenden außerdem lernten: Nur einer der Orcas griff den Weißen Haie auch an. Der gemeinsame Raubzug sei auch eine Lehrstunde gewesen, spekulieren sie. Die Orcas lernen offensichtlich voneinander, was im Jargon der Verhaltensforscher "kulturelle Übertragung" heißt.

Sorge vor Besucherschwund

Nach dem Gemetzel vor dem Küstenstädtchen Mossel Bay verschwanden sämtliche Weiße Haie aus der Region. Sollte Vergleichbares öfter passieren, könnten mit den Weißen Haien bald auch die Besucher Südafrikas aus Übersee mitsamt ihren Beiträgen für die Lokalökonomie verschwunden sein. (Johannes Dieterich aus Johannesburg, 10.10.2022)