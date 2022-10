Wolfgang Fellner unter Hochspannung, Ressentiments am "Tatort",

Die Etat-Mediennews vom Wahlsonntag:

"Wienerin", "Diva" und Co auf dem Prüfstand Die Styria Media Group arbeitet intern an "Maßnahmen" für ihre Lifestyletitel. In Diskussion nach STANDARD-Infos: Einstellung oder Verkauf.

Fellner am Wahlsonntag unter Hochspannung "Hartes Warten" bei Oe24.tv auf ein gar nicht so spannendes Ergebnis – im TV-Tagebuch.

Mitdiskutieren "Im Zentrum" zur Präsidentenwahl mit Heinz Fischer, Reinhold Mitterlehner, Irmgard Griss, Wilhelm Brauneder und Cathrin Kahlweit – hier geht's zum STANDARD-Forum.

Alternativprogramm zur Präsidentenwahl "Tatort" mit Maria Furtwängler zwischen Ressentiment und Plattitüde – hier geht's zum STANDARD-Sonntagskrimi-Forum.

Vorurteile und Flüchtlingsfolklore "Tatort" mit Maria Furtwängler im TV-Tagebuch.

"Tage, die es nicht gab" Dem ORF und Mischa Zickler gelang ein recht großer Serienwurf, findet Astrid Ebenführer.

Franziska Weisz in "Tage, die es nicht gab". Foto: ORF/MR Film/Petro Domenigg

Blattsalat Adieu? Günter Traxler über die kaltschnäuzig zum Online-Gerippe gemachte "Wiener Zeitung".

"Catherine Called Birdy" Diese Dame ist keine Lady – neu auf Amazon Prime.

