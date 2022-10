Tua Tagovailoa wurde im Match gegen die Cincinnati Bengals durch Josh Tupou fair gefällt und musste vom Platz getragen werden. Foto: US Today Sports / Kareem Elgazzar

Die National Football League (NFL) passt ihr sogenanntes "Concussion Protocol" in Reaktion auf eine Verletzung von Quarterback Tua Tagovailoa von den Miami Dolphins an. Es sollen nun auch Probleme mit dem Gleichgewicht, der Koordination oder auch beim Sprechen dazu führen, dass ein Spieler nicht wieder aufs Feld zurückkehren darf, sondern das Protokoll durchlaufen muss. Das gaben die Liga und die Spielerorganisation in einem gemeinsamen Statement bekannt.

Dem vorausgegangen waren schockierende Bilder während des Spiels der Miami Dolphins gegen die Cincinnati Bengals vor zehn Tagen in Ohio. Tagovailoa lag nach einem harten, aber regelkonformen Tackle von Josh Tupou flach auf dem Rücken, seine verkrampften Finger zeigten in alle Richtungen, und die Teamkollegen von den Dolphins gingen auf die Knie. Es ist nie ein gutes Zeichen, wenn ein Footballprofi auf dem Feld behandelt wird.

Der 24-jährige Quarterback wurde auf einer Trage fixiert und abtransportiert. Im Krankenhaus wurde ihm eine Gehirnerschütterung diagnostiziert, doch es war keine wie jede andere in der National Football League, denn es gab eine Vorgeschichte.

Weiter, immer weiter

Tagovailoa war schon in der Woche zuvor gegen die Buffalo Bills hart zu Fall gebracht worden. Damals hatte er nach der Attacke weiche Knie, wirkte desorientiert und war sogar gestolpert, als er versuchte, wieder auf die Beine zu kommen. Er wurde durchgecheckt und kehrte zurück auf den Platz. Und genau hier beginnt die Diskussion.

Nach Klubangaben hatte eine Rückenverletzung die wackligen Beine verursacht, damit war die Spielergewerkschaft NFLPA jedoch nicht einverstanden und mischte sich ein. Daraufhin wurde laut Medienberichten der Neurotraumaspezialist, der Tagovailoa während des Spiels untersucht hatte, wegen "mehrerer Fehler" gefeuert. NFL-Chefmediziner Allen Sills beteuerte, dass Tagovailoa zwischen den beiden folgenschweren Vorfällen täglich getestet worden sei. Laut Dolphins-Headcoach Mike McDaniel hat sogar ein unabhängiger Neurologe in dieser Zeit eine Kopfverletzung ausgeschlossen. Dennoch wurde stark kritisiert, dass Tagovailoa nach seinen Problemen gegen die Bills weitergespielt hatte.

Der Umgang mit Kopfverletzungen ist seit Jahren ein großes Thema in der NFL. Das Concussion Protocol wurde 2013 eingeführt. Es soll verhindern, dass am Kopf verletzte Profis zu früh wieder aufs Feld zurückkehren. Schließlich tritt nach häufigen Kopftraumata nicht selten die degenerative Gehirnerkrankung CTE auf, sie wurde – postmortal – bereits bei mehr als 30 ehemaligen NFL-Profis nachgewiesen.

Comeback dauert

Tagovailoa durchläuft derzeit das Concussion Protocol. Am Sonntag kam der Hawaiianer gegen die New York Jets nicht zum Einsatz. Coach McDaniel hat noch "keinen Zeitplan" für das Comeback seines Spielmachers.

Tuanigamanuolepola "Tua" Tagovailoa selbst bedankte sich bei den Dolphins für die Unterstützung und auch für die Gebete, etwa bei seinen prominenteren Quarterback-Kollegen Patrick Mahomes und Russell Wilson. "Ich fühle mich viel besser und bin auf meine Erholung fokussiert, damit ich zurück auf das Spielfeld kann." (red, sid, 10.10.2022)