Linz – Die Black Wings Linz haben mit ihrem fünften Sieg in Serie Rang zwei in der ICE-Eishockeyliga übernommen. Die Oberösterreicher gewannen am Sonntag das Heimspiel gegen den KAC mit 5:3 und sind nun erster Verfolger des HCB Südtirol. Der Tabellenführer aus Bozen entschied das Derby bei Schlusslicht HC Pustertal in Bruneck mit 5:3 für sich und liegt einen Punkt vor den Linzern.

Die Black Wings setzten im Duell mit dem zuletzt ebenfalls starken KAC, der mit einer Serie von vier Erfolgen angereist war, ihren besten Saisonstart seit sechs Jahren fort. Die Mannschaft von Philipp Lukas verspielte durch Tore von Thomas Hundertpfund (29.) und Steven Strong (42.) eine 3:1-Führung, schlug aber im Finish nochmals zu. Stefan Gaffal erzielte im Powerplay die neuerliche Führung (54.), Graham Knott fixierte ins leere Tor den Endstand (60.).

Der HC Innsbruck hat am Samstag einen ungefährdeten 5:2-Sieg gegen Olimpija Ljubljana am heimischen Tivoli gefeiert. Die Partie war praktisch nach 35 Minuten und einer 5:1-Führung entschieden.

Der VSV gewann indes eine trefferreiche und stets enge Partie auswärts gegen Fehervar mit 6:5. Die Villacher fanden im Finish stets die richtige Antwort. Nur 20 Sekunden nach dem ungarischen Ausgleichstreffer zum 4:4 brachte Arturs Kulda die Villacher wieder voran (54.), 30 Sekunden nach dem neuerlichen Gleichstand erzielte John Hughes den Siegestreffer (59.). (APA, 9.10.2022)

ICE Hockey League – 8. Runde:

Samstag

Fehervar AV19 – EC VSV 5:6 (0:1,3:2,2:3)

HC Innsbruck – Olimpija Ljubljana 5:2 (2:1,3:0,0:1)

Sonntag

Black Wings Linz – EC-KAC 5:3 (2:1,1:1,2:1)

Pustertal Wölfe – HCB Südtirol 3:5 (1:2,0:2,2:1)