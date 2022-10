4:1-Erfolg in Cremona – 2:2 zwischen Verfolger Atalanta und Udinese

Napoli feiert im neunten Saisonspiel den siebenten Sieg. Foto: AP/Spada/LaPresse

Cremona – SSC Napoli hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft die Tabellenführung mit Erfolg verteidigt. Das Team aus Neapel siegte am Sonntag bei Cremonese mit 4:1 und hat nun zwei Punkte Vorsprung, weil die beiden schärfsten Verfolger Atalanta Bergamo und Udinese beim 2:2 im direkten Duell Punkte ließen.

Giovanni Simeone brachte Napoli in der 76. Minute vorentscheidend mit 2:1 in Führung, in der Nachspielzeit legte die Mannschaft von Luciano Spalletti zwei Tore nach. Die Süditaliener halten nach neun Runden bei sieben Siegen und zwei Remis und liegen zwei Zähler vor Atalanta sowie drei vor Udinese und AC Milan. (APA/Reuters, 9.10.2022)