Katalanen lösen mit minimalistischem Sieg gegen Celta Vigo Real Madrid an der Spitze ab

Ein Treffer von Pedri genügte Barcelona zum Sieg gegen Celta Vigo. Foto: AP/Joan Monfort

Der FC Barcelona hat mit einiger Mühe die Tabellenführung in der spanischen Liga zurückerobert. Die Katalanen siegten zum Abschluss des 8. Spieltags mit 1:0 (1:0) gegen Celta Vigo und sprangen aufgrund des besseren Torverhältnisses wieder an Erzrivale Real Madrid vorbei auf Rang eins.

Youngster Pedri (17.) erzielte vor 81.525 Zuschauern im Camp Nou das Tor des Tages. Die Katalanen um den am Sonntag unauffälligen Weltfußballer Robert Lewandowski feierten den siebten Ligasieg in Folge und rehabilitierten sich für die 0:1-Pleite in der Champions League bei Inter Mailand unter der Woche. (sid, 9.10.2022)