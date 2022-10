Die Bundespräsidentschaftswahl ist geschlagen. Amtsinhaber Alexander Van der Bellen konnte sich laut den letzten Hochrechnungen mit 56,2 Prozent klar im ersten Wahlgang behaupten. Dahinter platzierte sich der von der FPÖ aufgestellte Walter Rosenkranz (17,9 Prozent), gefolgt von Dominik Wlazny (8,4 Prozent). Der auch als Marco Pogo bekannte Musiker und Gründer der Bierpartei wird sich wohl auf Platz drei knapp vor dem Anwalt und "Krone"-Kolumnisten Tassilo Wallentin behaupten. (Die Zahlen stammen aus der Hochrechnung von Sora und enthalten eine Briefwahlprognose.)

Eine Stichwahl wie 2016 bleibt den Wählerinnen und Wählern damit erspart. Auch mit einer Anfechtung ist nicht zu rechnen, jedenfalls nicht vonseiten der Freiheitlichen, wie man dort gegenüber dem ORF ankündigte.

Verzweiflung und Demokratiebekenntnisse

Der Weg zum Wahlabend war allerdings nicht ganz leicht. Nicht wenige Beobachter waren mit der Kandidatenauswahl – oder zumindest einem Teil davon – nicht sonderlich zufrieden. Insbesondere nach TV-Diskussionen war zumindest auf Austro-Twitter ein verzweifeltes Raunen zu vernehmen.

Ungeachtet dessen hielten am Wahltag viele auch die Fahne der Demokratie hoch und riefen dazu auf, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Manch einer channelte dafür gar seinen Geschichtelehrer aus Schultagen.

Man darf dabei nicht vergessen, dass der 9. Oktober mit all seinen kuriosen Begleitumständen für einige junge oder neue Österreicher ihre erste Gelegenheit (oder erste wahrgenommene Gelegenheit) war, an diesem Teil des demokratischen Prozesses teilzunehmen. Wie etwa dieser Nutzer des Österreich-Forums auf Reddit stolz verkündete. Die Wahlbeteiligung wurde übrigens mit 65,8 Prozent ausgewiesen, 2,7 Prozentpunkte weniger als noch beim ersten Wahlgang 2016.

Die schönste Wahlgrafik

Wer wissen wollte, wie es so manchen Wahlbeisitzerinnen und -beisitzern am Tag des Urnengangs erging, konnte sich unter dem Twitter-Hashtag "#Beifunk" ein paar Eindrücke holen. Neben alltäglichen Beobachtungen wurde hier auch von nicht erschienenen Kollegen, verschwörungstheorieaffinen Wahlleitern, aber auch ausgesprochen österreichischen Problemen berichtet. Wie etwa einem fehlenden Doktortitel im Wählerverzeichnis.

Als dann um 17 Uhr die ersten Hochrechnungen publiziert wurden und eine Stunde später auch klar wurde, dass Dominik Wlazny mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den dritten Platz belegt, bemühten sich die Medien um schöne Visualisierungen des Wahlergebnisses. Aber weder der ORF noch Puls 4, DER STANDARD oder eine andere Plattform konnte hier mit Reddit mithalten. Der Nutzer Xhantus404 lieferte das im Größenverhältnis vielleicht nicht akkurateste, aber dennoch schönste Balken..., äh, Dosendiagramm.

Der Wahlsieg von Van der Bellen erfreute freilich längst nicht jeden, denn immerhin stimmten rund 44 Prozent der Wählerinnen und Wähler, die eine gültige Stimme abgaben, für einen anderen Kandidaten. Manche machten ihre Enttäuschung denn auch in dramatischer Façon publik. Maskenpflicht auf jährlicher Basis und teure Energie seien offenbar gewünscht, so ein Kommentar. Man bekomme nun, was man verdient.

Mit dem Thema Corona allein war allerdings nicht viel zu bewegen. Michael Brunner, Gründer der Partei MFG, deren thematischer Fokus auf den Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie liegt, erhielt gemäß Sora-Hochrechnung gerade einmal 2,1 Prozent der Stimmen.

Klarer Zusammenhang

Zu finden gab es aber auch ein paar interessante Beobachtungen. Etwa die Korrelation zwischen der Reichweite der "Kronen Zeitung" und dem Abschneiden ihres Kolumnisten Tassilo Wallentin in den einzelnen Bundesländern. Eine vom Datenjournalismusexperten Peter Sim gepostete Gegenüberstellung zeigt hier schon auf den ersten Blick einen annähernd linearen Verlauf.

Tatsächlich, so erläutert er in einem Folgetweet, liegt der Spearman's-Rho-Koeffizient für Rangkorrelation bei knapp 0,98. Je näher er bei 1 landet, desto stärker ist ein Zusammenhang anzunehmen. Sim dazu: "Ich habe noch nie etwas Zusammenhängenderes gesehen." (gpi, 10.10.2022)