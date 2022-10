Jakob Pöltl bei 97:111 gegen New Orleans nicht dabei

Eine junge, unerfahrene Truppe: Die Spurs um Jakob Pöltl. Foto: AP/Eric Gay

San Antonio (Texas) – Die San Antonio Spurs müssen weiter auf den ersten Sieg in der Preseason der National Basketball Association (NBA) warten. Am Sonntag (Ortszeit) unterlagen sie den New Orleans Pelicans mit 97:111. Der Wiener Jakob Pöltl wurde geschont und war nicht mit von der Partie.

Am Dienstag gastieren die Texaner bei Utah Jazz. Die reguläre NBA-Saison beginnt für Pöltl und Kollegen am 19. Oktober. (APA, 10.10.2022)